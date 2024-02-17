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閱讀數學／台灣學生數學成績優異卻有高度焦慮？ 2022 PISA結果分析（一）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
學生示意圖，非新聞提及當事者。記者蘇健忠／攝影
學生示意圖，非新聞提及當事者。記者蘇健忠／攝影

PISA的全名是「國際學生評量計畫」，是目前少數世界性的超大型教育研究計畫。以2022年這一屆來說，總共有81個國家或經濟體、超過69萬名的15歲學生參與。台灣學生從2006年開始參與PISA。因此PISA的結果不只能告訴我們長期以來的發展，更能讓我們與世界各國橫向比較，作為教育政策與教學現場的改進參考。現在先讓我們來關心台灣學生的數學表現吧！

▍ 在數學成績的背後

PISA針對15歲學生的閱讀、數學、科學與創造性思考能力進行施測。歷來台灣學生在國際上的數學表現都非常優異，2018年排名第五，2022年更是上升到第三名，僅次於新加坡與澳門。不過，仔細比對的話，會發現上一屆排名第一的中國在這一屆缺席，而上一屆排名第四的香港，這一屆也只落後台灣一個名次。

雖然成績沒有明顯的起伏，但在耀眼的數學成績背後，仍然有一些指標值得我們關心——尤其是，交出漂亮數學成績的同時，有著高度的「數學焦慮」。根據PISA的調查，台灣學生的數學焦慮平均值約在0.3左右，乍看之下沒有到很高，畢竟像巴西都嚴重到0.6了。但如果你仔細研究，會發現通常數學焦慮高的國家，成績都偏差。

而如果我們換個角度，以OECD平均為基準點，平均成績是472分。教育表現好的國家差不多都在這條基準線以上。這時候我們會發現，台灣儘管擁有傲人的全球排行第三，數學焦慮指數同樣高居全球第三，僅次於西班牙、日本。很有趣的是，幾個重視教育的東亞國家都有類似的表現。

▍A＋T＋T＋I＋T＋U＋D＋E＝100分？

有些人可能會覺得這也沒關係，反正成績都好了，面對知識戒慎恐懼一點，說不定也不錯？PISA的數據告訴我們：正常來說，成績跟數學焦慮是呈負相關的。成績愈好，理當對數學愈不焦慮。

（未完待續）

PISA 數學 數感實驗室 閱讀數學

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