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寫作教室／廣泛閱讀難？國寫科普文章入題成趨勢 試試123感受記憶庫

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 范凱婷／撰寫
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

攤開近年的國寫題目，第一大題的知性題題說提供多樣科普主題的文章已然成為趨勢。例如109年兒童心理學的「玩具文化分析」、110年腦神經科學的「光遺傳學」技術、111年的社會學中「高齡樂活」議題等，這些涵蓋了心理學、社會學、基礎醫學、文化學。這也意味著練習國寫的基本功，除了表達的基本架構之外，在素材的涉獵也需要擴大搜尋觸角，盡量廣博的閱讀。

然而，廣博的閱讀談何容易？也許可以換一種想法來準備素材，即是把握每次閱讀的機會，把取得的素材價值極大化。首先同學可以先選擇一篇你手邊有的閱讀素材，可能是英文雜誌上的內容、國文老師發的講義，或是公民課討論的社會時事，先了解內容的來龍去脈並盡量找尋延伸資料。以下我們以好讀周報524期文章〈亞洲拒當垃圾國〉為例，提供放大閱讀素材價值的一種方法。

這則新聞主要報導亞洲部分國家長期接收西方國家的廢棄物，但隨著環保意識抬頭，包含中國、馬來西亞、菲律賓、越南等環保法規不嚴格的國家，都在18年起禁止進口西方垃圾，其中起頭的國家是中國。何以有如此的突破？我們可以用一些關鍵字在網路搜尋，發現中國紀錄片《塑料王國》的真實影像，也許是加速禁止洋垃圾進口的原因。

放大閱讀素材價值的第二步，要讓自己對素材有感。同學可以試著使用「一、二、三感受記憶庫」整理這些素材內容。所謂的一、二、三是要就素材寫下：「一句話」陳述資料中的事實；「二個形容詞」記錄內心的真實感受，並摘錄或解釋感受何來；「三反省」與主題相關的自身行為。以下就《塑料王國》為例：

1.一句話：紀錄片《塑料王國》是拍攝中國北京近郊垃圾處理場的影片，大量西方進口垃圾以不環保的方式被處理。

2-1.可惡：中國放任失控的垃圾處理場，以致鄰近國家的環境汙染。

2-2.傷心：赤貧階級人民只能犧牲健康違法處理垃圾以換取微薄薪水。

3.我們每天的垃圾被誰處理了？是否也成為「平庸邪惡」的一分子。

同學們學會了嗎？讓我們一起運用「123感受記憶庫」來整理素材內容吧！

作文 寫作教室

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