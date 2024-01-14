寫作教室／轉念題材 以112學測國寫為例——兩不凡切角開展「逆向思維」

「都是平常經驗，都是平常影像」，在〈夢與詩〉中，胡適說「偶然湧到夢中來，變幻出多少新奇花樣」。有時創作未必是作者本身經歷過什麼驚濤駭浪，而是透過如夢一般的濾鏡視野看待尋常生活，寫出新意。

生活中我們往往直觀，對事當下的情緒反應就變成了記憶點，事後若未反芻經驗，直接將此模式用於寫作，材料選擇與突破的可能性便有限。例如以「花草樹木的氣味記憶」為題，許多學生可能選用自家、校園、公園等地所植花草樹木為材料，而且常挑正向的經驗進行敘寫，然而此類文章若非文詞精鍊、情意動人，在選材上便難以獲得較高分數。如何在選材上把握致勝先機？掌握如做夢時具有的彈性，大膽翻轉看事情的角度，合理的將題材「轉念」是一關鍵。

看見事物的另一面，大膽開展逆向思維，是可以練習的方向。例如思索「花草樹木的氣味記憶」，欲寫出和他人的不同點，切角可以有：一、選擇寫非屬於香氣的記憶經驗；二、針對一項事物，選擇與一般人不同觀感的方向下筆。

為了文辭易於鋪展、有美感，多數人常直觀的選擇寫植物的香氣記憶，此時若反向操作，所選的植物不是帶有香氣的，便較與眾不同。例如有作品寫魚腥草，稱其「悄然滲進鼻腔中的臭不若鮑魚之肆難耐，但一片片青葉舞弄著一陣陣臭味卻又沛然莫之能禦」，讓此「惡味昭彰」成為作者參加科展研究的契機，逆向選擇反而是亮點。

另一種更能經營張力的方式，是秉持「汝之蜜糖，彼之砒霜」的思維，例如提到玉蘭花，一般人直覺認為這是香氣，鋪展的應是正向記憶時，偏偏有作者帶出了兒時的負面回憶：「玉蘭花如妖魅縈繞著我的童年，多希望真的有片百葉窗阻止我目睹，或乾脆使我失去和這玉蘭花的嗅覺聯繫。」稱花香使其作嘔，也是一種翻轉思考。

以此模式，許多生活素材都可類推，例如父母的嘮叨叮嚀，其實本質是關愛；遇到挫折難關的低谷，原來都是讓人跳更高的立足點。在合理的脈絡下轉念，尋常題材也能有自己的不凡！