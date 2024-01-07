寫作教室／ 凸顯主題 以112學測國寫為例——找對綠葉襯紅花

「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。」這是匈牙利詩人裴多菲山多爾的名句，姑且不論每個人對於價值觀的輕重排序為何，在這句話中，我們能學到為自己的選擇凸顯它獨到價值的技巧。

下筆為文，許多人可能雖先想好了主題，但在核心的訊息為骨幹之外，如何為文章加添枝葉，能否更凸顯自己的主張的好？構思選材有些技巧。試想，若手上拎著一朵鮮紅欲滴的玫瑰，單獨將它插瓶，固然有孤獨的美，但有綠葉打底，畫面可更豐富。這時問題來了，背景是隨意抓把雜草就好？還是汰選分量適中、色澤翠綠的綠更優呢？用心經營文章者，當然希望以精選的綠襯托嬌豔的紅，這樣的質感更加分。同理，對應在寫作也是如此。

以112年國寫的知性題為例，藉由福爾摩斯與華生兩人的早餐選擇方式，比較各自的生活態度，再請考生表達自己在這兩者中的選擇傾向。取材較單純者，如同將單枝花朵插瓶，直接表明偏好，單寫此中優點。構思稍微多一些的，會在自己支持的意向之外，寫出另一者的問題，然此刻，容易落入一種二元對立的思維──為了呈現自己的好，只說另一者的非，將他者當雜草襯底，如此而已。

更理想者，是我知道所有選擇中各自具有的優點，再萬中選一，展現更精髓的核心優勢。例如有佳作是傾向華生的生活態度，表示「或許用福爾摩斯的方式，可以省下不必要的支出和多餘的力氣，但這也相對代表我需要在做每件事之前想好其所能帶來的效益，這麼一來，我認為『事前思考』此事本身就是個不划算的交易。」接著陳述華生的態度與作者觀念上的共鳴，表明益處，最後點出「華生儘管有些吃虧，卻多了份輕鬆和儀式感，那是再怎麼計算也得不出的結果。」如此一來，展現作者是在盤點多方考量之後，才挑選了於己更重要的價值，這樣的選擇，是否更珍貴呢？

如同生命、愛情都是人們所珍惜的，但它們終究是陪襯，只為凸顯「自由」的無與倫比。選對素材綠葉，將更凸顯主題的紅花嬌豔！