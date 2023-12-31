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寫作教室／知性題高階詮釋法 以112學測國寫為例——聲東擊西的亮點

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 柯惠馨／撰寫
寫作示意圖。圖／ingimage
寫作示意圖。圖／ingimage

知性文章的最後一篇將談到更高階的詮釋手法：比喻。由前一篇可知，「詮釋」是知性文章的重要關鍵，承接論據的觀點，並連結個人生活，達到借他人支撐自己的效果。典型的詮釋必須以「真實經驗」作為陳述內涵，不過，比喻型論證則不需要根基於現實，作者可在生活經驗之「外」，以相似或相同概念進行替換，達到借此喻彼之效。我們以112年國寫知性題〈華生與福爾摩斯〉為題，其中原件1-1與1-4即是用了此例，二者的差異之處在於「單一式比喻」及「象徵式比喻」的處理方式。

（一）單一式比喻

單一比喻指的是，作者僅就討論的其中一個面向進行類比詮釋，例如原件1-1，將福爾摩斯的「全面考量，進而做出機會成本最低的抉擇」比喻成「如駕駛般，在導航及尋找路途的過程中不能僅考量最短路徑，同時亦須顧慮行駛時間的長短、車流量大小，或是路況和施工與否等因素，方能順利抵達目的地。」將福爾摩斯通盤考慮事情的個性比喻成導航判斷行駛過程的思路，卻並未針對華生的直線思考進行比喻型詮釋。

（二）象徵式比喻

象徵式比喻乃是區別作者主張而進行雙方類比，進而形成完整意象的鋪綴，例如原件1-4的作法。他將華生的感性思考比喻成「舟上帆」；福爾摩斯的理性思維則如「船中舵」。「舟上帆」主要借風而行；「船中舵」則是慎思轉舵。作者認為，人生如汪洋，船隻如何於汪洋航行？僅有帆與舵能改變其向，但二者驅使方式卻截然不同，一個是被動飄盪；另一則是主動航行。而這正如華生與福爾摩斯的人生觀，華生擁有感性思維，凡事任性而為；福爾摩斯則以理性立身，做好準備方能主動出擊。

換言之，「單一式比喻」乃就臨場反應進行部分類比，企圖讓作者的主張更貼近讀者。「象徵式比喻」的做法，在於給讀者完整的意象感受，並系統化的產生前後呼應的指涉連貫性，令讀者印象深刻。考場如戰場，你想好如何聲東擊西了嗎？

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