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閱讀數學／家務事的性別議題（台灣版）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
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假設一位上班族每天6點下班、7點到家，一路到睡前約有5小時的休閒時間。回到上一篇所探討的：台灣民眾的休閒時間有多長？根據2019年的調查，一般婦女的平均每日「無酬照顧時間」（包含照顧家人、做家事、擔任志工的時間）約是3.2小時，有配偶或同居伴侶婦女則上升到約4.4小時。雖然沒有針對「休閒時間」的統計，但我們可以反推回去，得到：

平均下來，台灣的有伴侶婦女平日的休閒時間，縮水到只剩半小時。然而，男性平均每日無酬照顧時間是1.5小時，只有他們伴侶的三分之一。顯然，在台灣，兩性投入家務勞動的時間有極大的落差。

「有些女性是全職家庭主婦，拉長平均時間很合理」

根據2017年的調查，有25%的已婚或有子女的女性是全職家庭主婦，計入她們的家務勞動時數確實會提高平均。統計雖未標記出全職家庭主婦的家務時數，我們僅能從旁推測。

或許在這之前，我們應該先想想：為什麼幾乎都由女性來擔任全職家務工作者呢？如果把無酬照顧時間聚焦於「做家事」，未婚婦女每天花約1小時，是所有婚姻關係中最低者。一旦進入家庭關係，就離不開家事。有伴侶婦女處理家務的時間拉長到2.3小時，漲幅高達116%。

「進入家庭關係」不只拉長家務勞動時間，也轉移了家務責任。這項統計也特別調查從「主要家務處理者」的角度觀察家中的分工，在未婚婦女的家中，主要由父母擔任主要家務處理者（67.2%），由本人擔任的比例則偏低（19.4%）；然而，在有伴侶婦女的家中，本人擔任主要家務處理者的比例飆升至78.4%。平均而言，婦女本人為主要家務處理者的比例最高，占了58.1%。其次是父母（25.7%），伴侶的比例最低，只有3.3%，甚至比「家人均攤」的比例更低。

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。

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