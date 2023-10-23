寫作教室／從《西遊記》看暗諷

《西遊記》是中國四大奇書之一，書中描述唐僧一行人前往西天取經的故事。

書中刻畫的人物鮮明活潑，故事引人入勝，且處處留有暗諷的巧思。

《西遊記》作者普遍認為是吳承恩，吳承恩生於明朝，一生經歷過弘治、正德、嘉靖、隆慶、萬曆五個朝代，和其他朝代相同，明朝中後期也遇上君王沉迷長生不老術，將國政大權交由奸臣打理，導致朝廷烏煙瘴氣。

文學作為反映作者對於時代背景的載體，《西遊記》雖為神魔小說，但實際上含有許多反諷時事的巧思，吳承恩非常厭惡官場上的阿諛奉承，以及不著邊際的官場話，因此吳承恩透過小說人物的互動反諷了這一場景：

太師道：「大丈夫遇時不可錯過，似此招贅之事，天下雖有；托國之富，世上實稀。」……八戒在旁掬著碓挺嘴叫道：「太師，你去上復國王：我師父乃久修得道的羅漢，決不愛你托國之富，也不愛你傾國之容，快些兒倒換關文，打發他往西去，留我在此招贅，如何？」

此段為太師要唐僧留下招贅，而豬八戒一段話說得冠冕堂皇，最後話鋒一轉「留我在此招贅」其本意究竟是為了自己。作者透過豬八戒原本貪婪好色、貪生怕死的形象來說出此話，除了讓人物言行舉止一致外，也讓讀者聯想到官場那些腐敗的事情。

在取經的過程，唐僧時常被妖怪抓走，豬八戒第一時間只會喊著「快找大師兄」，孫悟空往往成為旅途中排除困難的存在；相比豬八戒時常說些討人歡喜的言語，孫悟空更習慣用實際行動解決問題。

如在三打白骨精的情節中，白骨精幻化成不同形象誘惑唐僧一行人，但擁有火眼金睛的孫悟空一眼便認出眼前乃妖怪幻化而成，為保護眾人，孫悟空拿出金箍棒驅趕對方。然而此舉卻遭到唐僧譴責，八戒甚至在一旁煽風點火說孫悟空本性難移，唐僧聽聞後，一氣之下將孫悟空趕離身旁。

此段諷刺君王只聽信身旁奸臣的甜言蜜語，卻時常懲處盡忠職守的官員，作者透過唐僧師徒三人的互動，來暗諷當時朝廷的現況。

同學們可以多學習此類技巧，融入作文當中，增加作文的深度和廣度。