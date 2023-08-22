寫作教室／旅遊行程每個都想寫卻沒重點？ 從經典遊記看記敘寫作

遊記寫作是寫作的入門磚，主要是分享親身的旅遊經驗、所見所聞和感想體悟，貼近生活易於書寫。但此類寫作最常出現的問題就是什麼都想寫，卻又什麼都寫不清的雜亂無章，流為流水帳。常常學子們寫遊記，總是把這旅遊行程表從頭到尾敘寫，每一個行程都不放過。由於寫作有一定篇幅和完成的時間，如此一來，文章無法聚焦、沒有重點，全篇草草帶過，無一行程的深刻具體敘述，往往使人閱讀後有不知所云之感。

遊記該如何敘寫才能使讀者體驗作者此遊的獲得？本文藉由唐代柳宗元〈始得西山宴遊記〉加以分析說明。文章第一段直接陳述開始此行的契機，原是因貶官心煩意亂而開啟此遊，無奈地逛逛走走，漫無目的的遊走，反而無意中欣賞到西山之美。學子們遊記的首段可直接說明為何有此行，是由於畢業之旅或暑寒假父母的安排，又或者跟三五好友的慶祝計畫，甚或是非自願被迫的安排，令讀者感受興奮期待或略感無奈。

中間段敘寫此次旅遊中最難忘的一段旅程。登高爬山欣賞美景，所有景色盡收眼底，原以為所有美景都是一樣沒有什麼不同，卻無意中發現新的面向。由外地往西山看，發現和「身在西山中」的美景不同，筆鋒一轉，顛覆了先前的想法。學子此段敘寫此遊印象深刻的一段，其餘簡單交代即可。重點聚焦在有特色美景、獨特領悟的部分，從觀賞獨特美景、單獨的特有行程，領略物外之趣和感受人生體悟哲理。

末段則是前述的總結，對比出前後心境的不同。柳宗元遊西山的特殊經歷，一掃之前被貶官的陰霾，跳脫世俗的桎梏，升級與天地萬物為一體的深刻體驗，心境澈底轉變。學子的遊記也可以旅遊後的體悟總結，把旅遊提升到人生體悟的境界，理解「天下沒有不散之筵席」、了解父母的用心和期待，更加珍惜光陰、把握機會等等。

遊記寫作不能只限於山水美景的敘述，必須透過遊記反映內心情感、自我期許和人生哲理，呈現情景交融的境界，才能完成一篇精彩的遊記寫作。