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寫作教室／六級分範本談「取材」與「立意」 主旨1句話就可概括

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 周芃谷老師／撰寫
示意圖／Ingimage
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「立意」、「取材」的重要程度與「審題」鼎足而三，若「審題」是劃定寫作範圍，「立意」就是確立寫作主旨，「取材」便是揀選材料來表現主旨；亦即從我們所敘述的經驗與感受（取材），得到體悟與想法（立意）。

立意的方向有二：或抒發感情，如親情、友情，甚至對社會、自然的關懷與體察之情；或表達觀點，如團結的重要、不應以貌取人等等。但不論是抒情或說理，大方向均為「陽光、積極、正向」，以一句話來概括，便是「（讓我）成為更好的人」。

以下以〈從陌生到熟悉〉的六級分樣卷（賴以馨同學）為例，說明取材敘事時如何流暢自然的彰顯立意。

我們先解讀出寫作要求為「『一次與環境、團體、新事物／新技能』、『從陌生到熟悉』的『經驗』，在此經驗中的『感受』，以及通過這次經驗而生的『想法』」。

本文作者通過描寫一次與流浪貓的互動經驗，從「搬到這裡已有三個月」寫出自己來到新城市（環境），必須與新鄰居交流（團體），卻不擅長與之打交道（技能），點明「我始終沒交到任何朋友」，寫出與這三類舉例「從陌生到熟悉」的經驗。

作者敘事從觀察流浪貓入題，寫出自己為了結交這個新朋友，主動出擊：買了小魚乾，守株待「貓」。其後，通過一次次的接近、嘗試，最終讓充滿戒心的流浪貓，與「我」從陌生到熟悉。在此過程中，「我」也發現到我可以主動而友善的付出；與嶄新的、更好（打破矜持、主動積極）的自己從陌生到熟悉。經過這次與流浪貓的互動經驗，「我」在文末，突破自矜（內向含蓄）與成見（城市冷漠），決定購買糖果主動拜訪鄰居，迎來「從陌生到熟悉」的願景

從上文可知，我們敘述經驗，體現「成為更好的人」的立意大方向時，需刻畫事件過程中自身與外界的互動，合情合理的展現心境轉變；文末與其生硬的寫出「經過這次事件，我學到……」，更應以自身的具體行動、積極作為，表現在此經驗後，所成為的那個「更好的自己」！

浪貓 願景 作文 寫作教室

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