寫作教室／你對這件事有什麼看法？ 國寫「知性題」立場與論證

「你對這件事有什麼看法？」這樣的問句除了經常出現在日常生活之中，國寫的「知性題」考驗同學的亦是如此，即你如何對某件事呈現個人獨特的「觀點」，表明自己的「立場」，而且還能提出「論據」加以論述，論述過程最好能夠結構嚴謹、層次分明、文辭暢達，這同時也是國寫佳作裡常見的評語。

要談「立場」並不困難，比較困難的反倒是「論證」的過程。所謂的「立場」，簡單來說，就是你對於某件事，權衡利弊得失之後，會採取「贊成」或「反對」的態度。既然你贊成或反對這件事，那麼必定有你的理由，若你的理由能夠支持自身論點，甚至釐清這件事背後所隱含的本質，那麼你的觀點自當優秀。

當然，出題者其實也有自己的「立場」。例如「假設『經驗機器』存在並且運作穩定，可以讓人享受虛擬的『幸福人生』，你認為將對人類產生什麼影響？」（110學測）題幹文字已經透露了出題者的「立場」，即希望學生能站在「大我」的角度，去思考「經驗機器」存在之優劣與意義──這也是必須仔細審題的意義。既是「大我」，那麼作者就不應追求個人主義式的，非常狹隘而僅想到自己的，而是省思文字表達能否具備利他思想、關懷弱勢、富含溫度。若你的文章能具備此三者，而且是真誠的，那麼何愁不高分？

再者，泛泛之論，不如具體舉例；概略批評，不如列點說明。以上述題目為例，若立場是不支持開放「經驗機器」並且文分四段的話，那麼：

總而言之，建立自己寫作的「知性理解系統」，自能結構嚴謹、層次分明、文辭暢達。