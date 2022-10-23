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寫作教室／掌握架構3重點 知性題聚焦「反面論述的可能」

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 吳俊霖老師／撰寫
示意圖／ingimage
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以〈如果○○○可以代表正義〉為例，看似讓同學自由選擇議題抒發，但其核心的討論仍需圍繞在「正義」的概念。題目所意欲探問的，除了「正義」的概念外，也包含了同學對「僵化的正義想像」一事之觀點。

解題時，同學需以社會現象、道德氛圍來辯證該議題是否真的能代表正義。從反面論述，提出○○○之所以不能全然代表正義的理由、論點。因此，比較完整的作答架構可能會是：

觀察到某個現象→產生問題→提出個人見解

→引用證據，使自身的看法足以支撐、解答問題

→於文章結尾重新強調個人立場

→或者在文章最後提出你認為更好的解決方法

命題時須注意物件的選擇，題目給予大家自由選擇物件的權力，但是像是「種族歧視」、「正義魔人」等本身已有立場判斷的詞語，因為在語意上會產生衝突與矛盾，不適合做為正義的象徵與代表，宜選擇其他的方式來呈現，像是以膚色取代種族歧視等。換言之，盡量找尋具體的物件來替換抽象概念的詮釋，會讓整篇文章讀來更加聚焦。

答題時，務必要寫出「其引發的問題和狀況為何」，若僅敘述現象，未有相關事例可以進行說明，沒有進一步分析產生該現象的可能原因，僅談到表層而未深入，這就像是有了一個好的線頭與索引，但就斷在開頭，沒有繼續追索其背後的可能意涵一樣。另，十分鼓勵同學們延伸提出這些問題的解決之道，惟必需考量該解決之道的合理性、邏輯性，否則容易流於天馬行空、不切實際。

此外，書寫社會重大爭議的相關議題時，需注意爭議現象背後的原因以及客觀現實。例如，監獄的設置雖有教化意義，但剝奪自由本身就是刑罰的一部分，因此，提出「犯人被關在監獄沒有受到處罰」本身就是不合理的立論，答題時，尤其要特別注意觀點上是否有矛盾、前後立場不同等問題。

寫作教室 作文

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