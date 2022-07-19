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寫作教室／作文一定要寫真的嗎？ 老師給解答：唯「1元素」必須真實

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 許格佳老師／撰寫
作文一定要寫真的嗎？圖為校園示意圖。記者林俊良／攝影
作文一定要寫真的嗎？圖為校園示意圖。記者林俊良／攝影

「老師，作文一定要寫真的嗎？」這是在每個新接的班級裡，一定會有學生提出的疑問，而我面對這個問題，一向給予否定的答案。事實上，作文怎麼能避免虛構呢？學生們日復一日徘徊於校園與補習班的日常，要如何在傳統習俗裡看見？而成長於充棟書堆之中，立志為學的同學，又要如何才會突然想開一家店？對這些學生來說，沒有「真的」可寫，所以，只好開口詢問，是否能用「創作」的了。

只是，「創作」並不等於「寫假的」，俗話說「七分真、三分假」，把握好虛實相參的原則，才能「作」得像真的。一般來說，在寫作一篇文章時，首先情感必須是真實的，比如對於家庭的歸屬感或對社會和自然的關懷等，再來，事件也必須是真實的，比如過節時拜訪親戚或進行打掃工作等，只要依據題意，將適當的情感與事件搭配，再循著環境氛圍編排出相應的對話、行為以及人物表情，就能呈現出情真意切的文章來。

舉前述會考題目〈在這樣的傳統習俗裡，我看見……〉為例，對家庭感到「歸屬」，是內在的真情實感，而「拜訪親戚」的經歷，則是個人的親身體驗，即便實際會面時我們沒有感觸，但仍可以將兩者聯繫在一起，然後編寫出慈祥的微笑、擁擠的圓桌和溫暖的問候等家人間的互動，抒發過節的意義就在於這親人間的連結與歸屬。同理，今年的題目〈多做多得〉，也能以一樣的方式進行創作，只要將「對社會的關懷」與「打掃工作」聯繫起來，寫下刷洗地板、擦拭窗戶和清掃落葉等自己為校園所做的奉獻，以及由此而來的充實感，便能完成不錯的作品。

其實，文字的描述，本身就是一種對現實的再創作，當我們把經歷和情感書寫在紙上時，務求真實固然很好，但若我們的寫作目的並非報導，而是抒情，那麼對一些無傷大雅的情節進行改寫增色，也相當不錯。維納斯正是美得不現實，才令人神往，桃花源也是如此虛幻，才顯得完美；如果虛構的烘托更能呈現你真摯的情意，那就放手去「作」吧！

考題 會考 作文 寫作教室

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