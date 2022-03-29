寫作教室／仁醫與「人醫」 台大醫院公開信你讀懂了嗎？

《好讀周報》有一期的圖擊隊引起我的注意，它的標題是「仁醫與人醫」，藉由諧音字「仁」與「人」來傳達「醫生」這個職業存在之意義，實在高明。

「仁醫與人醫」的內容，即2021年5月本土疫情爆發，疫情當前卻有少數的台大住院醫師藉機請假，因此台大醫院吳明賢院長特意撰寫一封公開信，提醒或勸戒這些住院醫師「為人（醫）之道」。

課堂上，我將這封公開信印給學生閱讀，並讓學生假設自己是那些住院醫師，檢視自己讀這封信時有沒有被吳院長說服，最後一同探討為何（不）能被說服的原因。

若仔細檢視這封公開信的文章結構與類型，其實就是學生們學過的「議論文」，從「論點」的提出，再以「事實論據」與「道理論據」來支持論點，第三個部分則是陳述方法，最後結論。

吳院長提出：「醫師比一般人擁有更多的專業知識及技能，此時更應拿出行動與態度，不只保護自己，也讓我們的家人、同仁及社會大眾一樣免於病毒的威脅。」（論點） 接著他舉出2003年SARS時，也是靠著醫護不分你我，團結一致，方能成功。（事實論據）同時，他也談到知名鋼琴家傅聰赴美進修，他的父親告誡他：「先為人，次為藝術家，再為音樂家，終為鋼琴家。」（道理論據） 吳院長轉化這句，談醫師這個職業：「先為人，次為醫師，再次為專科醫師。」光談道理，沒有方法也不行。 吳院長認為要成為仁（人）醫，就必須培養團隊及體系的意識，學習配合。同時，不要放棄「看起來無用」之事，而是要將這件事放在整個人生系統去衡量，要放棄的是當一個只會看眼前利益的「功利主義者」，方成仁醫與人醫（結論）。

「如果你們是台大住院醫師，還會藉機請假嗎？」同學們搖搖頭，紛紛要「銷假上班」。吳院長這封公開信，說服別人的議論文結構，就是我們學校所教所學，那也是我們想要培養學生未來面對問題的解決能力與人文關懷。

台下的這些學生，或許有些會成為醫師（或住院醫師），但也有一些會成為像吳院長這樣具備人文素養與敘事能力的仁（人）醫。