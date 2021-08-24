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一道簡單數學題答案4還是104？ 引上萬全球網友戰翻

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在推特貼出一則簡單的數學題，引發兩派推友戰翻。示意圖／ingimage
一名網友在推特貼出一則簡單的數學題，引發兩派推友戰翻。示意圖／ingimage

一道普通的數學題引起全球網友爭論，一名網友在推特貼出一則簡單的「四則運算」題，沒想到卻得出各種答案，讓兩派算出不同答案的推友戰翻。

一位叫做詹納（Emma Jenner）的網友在推特發文，詢問「50 + 50 - 25 x 0 + 2 + 2 =多少？」，並要求不要用計算機算，該推文引發話題，2.2萬人在底下留言，有人表示基於「先乘除後加減」（pedmas）的運算規則，先計算25 x 0 = 0的部分，再由左至右相加，就會得出104的正確解答。

另一派人則是直接由左至右計算，得出4的答案，網友反嗆算出104的人「我在學校的就是沒有括號，要由左至右計算，答案是4，什麼時候這個規則改變了？」、「這太簡單了，就是4，因為看到任何算式 x 0的部分就是0，最後就是2+2的部分」、「我用直式計算，算出來就是4，不要再創建錯誤的方程式，以支持虛假的定理！」

此外也有不少人算出79、300的答案，讓不少正確算出104的網友則感到相當傻眼，對此，有網友費心解釋為何要先乘除後加減，「假設有1個10歲的孩子跟2個13歲的孩子，你要把3個人的年齡相加，計算總共有幾歲，你不可能會認為他們的年齡總和是10 + 13 X 2= 46，你必須先計算2個同齡的孩子，再加上10」。

原PO也沒想到一道簡單的數學題意外掀起迴響，推文表示：「希望那些說4是正確答案的人，可以認同先乘除後加減這個簡單的邏輯...。」

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