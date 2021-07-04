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竹縣文化局推線上夏令營 英文唱遊、繪畫、科學9種課程
因應防疫期間放暑假，新竹縣政府文化局推出「FUN一夏，2021線上文藝夏令營」研習活動，自7月20日至8月20日針對國小學生精選9種課程，包括英文唱遊、繪畫、寫作，還有好玩的科學課，讓小朋友安心在家學習，家長也放心。
文化局長李安妤表示，往年暑假推出的文藝夏令營研習活動，都受小朋友喜愛，今年受到疫情影響停止辦理，為了陪伴小朋友過個安全又有趣的暑假，文化局今年首次嘗試以線上共學方式，除了能讓小朋友安心在家學習，家長也可以放心在家陪伴孩子。
此次線上夏令營的9種課程包括英文唱遊說故事、動漫動漫創意課、兒童繪畫初級及進階、廚房裡的科學、浴室裡的科學、快樂學寫作、聽故事學寫作等，課程內容豐富，每堂課程報名費用從600元起、名額14到20人不等，歡迎有興趣的家長、學生報名。
文化局表示，夏令營活動預計從7月6日上午10點起至7月12日開放報名及繳費，相關活動及報名資訊皆可在竹縣go藝思FB粉絲頁、文化局研習班網站查詢，網址： https://class.hchcc.gov.tw/HP03.aspx 。
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