第10屆台中文學獎徵文 8大類徵件「Write」From Home

第10屆台中文學獎開始徵件。新冠肺炎疫情讓國內藝文活動都面臨停擺的困境，此時，正也是文字發揮它無遠弗屆影響力的時刻。第10屆台中文學獎於7月9日至9月6日期間公開收件，邀請創作者發掘隱藏在城市裡的故事，打造自己的文學城市。

今年的徵文類型包含小說、散文、新詩等8大類，創作主題不限，單一獎項最高獎金12萬元，歡迎喜愛文學的朋友踴躍投稿，一起WFH「Write」From Home。

台中市文化局表示，10年來收到超過1萬件來自海內外不同國家的創作，也遴選出430多件得獎作品，同時發掘不少文壇新星，包含新生代作家楊双子（本名楊若慈），她曾一舉摘下第四屆文學獎的散文類第1名和小說類第3名，近年以「花開時節」、「台灣漫遊錄」等作品備受矚目。

楊双子建議，有意投稿的朋友「不要在文學類型的形式上自我設限，只要你有強烈想要訴說的故事，那就盡情地書寫吧！」她也鼓勵生於斯、長於斯的台中人，一定要將身邊親臨眼見的故事書寫出來，讓大眾體會到屬於台中的珍貴故事。

文化局鼓勵創作者觀察並書寫城市紋理，希望以文字為磚瓦，思想和感情為骨架，「拾字築城」打造屬於自己的文學城，讓文學成為心靈上的堡壘，給予疫情中廣大民眾支持和安定的力量。本屆徵文類型有8大類，包含小說、散文、新詩、臺語詩、客語詩、古典詩、童話、國高中職生散文，總獎金近155萬元，最高額獎金為小說組第一名12萬元。

第10屆台中文學獎報名方式採紙本收件，報名表、作品及相關資料請於9月6日前以「掛號」郵寄至「台北市中正區中山南路11號B2」。更多訊息請上台中市政府文化局網站( http://www.culture.taichung.gov.tw )或台中文學獎網站( http://www.tla.taichung.gov.tw )查詢。 第10屆台中文學獎於7月9日至9月6日期間公開收件，今年的徵文類型包含小說、散文、新詩等8大類，創作主題不限，單一獎項最高獎金12萬元。圖／台中市文化局提供

商品推薦