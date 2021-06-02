疫情下思索「家」的意義 林廉恩「HOME」獲國際大獎

台灣插畫家林廉恩昨日以繪本「HOME」獲「波隆那書展拉加茲獎故事類首獎」（BolognaRagazzi Award - FICTION - 2021 WINNER），這是繼阿尼默台語詩繪本「情批」獲今年波隆那書展拉加茲獎年度主題「詩類別」評審優選獎後，台灣創作者再獲國際大獎肯定。

本屆波隆那書展拉加茲獎共有41個國家、1557種作品參賽。文化部表示，林廉恩擅於使用壓克力、水性蠟筆、拼貼進行創作，題材包括動物、人物、建築等，曾獲2014美國3X3當代插畫獎、入選2015、2018波隆那兒童插畫獎。「HOME」源於其2018年入選波隆那插畫「台灣印象」後所延續創作產生的繪本，也獲2021年台北國際書展大獎「兒童及青少年獎」首獎。

文化部指出，面對疫情為生活帶來的不安與不確定性，林廉恩用想像力、圖文和多元媒材，以其過去的插畫作品為基礎，融入自身生活經驗及台灣週遭的風景，創造出一個溫暖動人的書中世界。

評審團指出，新冠疫情彰顯家是世界上最重要的地方，林廉恩本書以精巧詩意的方式思索空間，使用各種材質拼貼出一個像家一樣，會讓人一再造訪的世界，讓我們思索家的意義。

文化部長李永得表示，在疫情下的此刻，林廉恩源自於自身對台灣的生活體察、以家為主題而生的細膩創作，有著動人的力量，這也是台灣童書參賽以來，第一次獲得故事類首獎，非常難能可貴。他感謝台灣眾多優秀創作者們，以持續不斷的美好作品，將台灣豐沛的創作能量帶向世界。 台灣插畫家林廉恩繪本「HOME」獲「波隆那書展拉加茲獎故事類首獎」。圖／巴巴文化提供 台灣插畫家林廉恩。圖／巴巴文化提供

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