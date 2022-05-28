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興大畢典致詞 校長：祝蔡其昌明年換角色參加

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌(右三)以興大校友總會理事長身分出席畢業典禮並致詞。記者林佩均／攝影
立法院副院長蔡其昌(右三)以興大校友總會理事長身分出席畢業典禮並致詞。記者林佩均／攝影

國立中興大學今天舉行線上與實體畢業典禮，校友總會理事長、立院副院長蔡其昌出席，校長薛富盛致詞提到，興大半年完成學士後醫學系、中興大學南投校區進駐，其中蔡理事長功不可沒，更祝福蔡「明年換角色參加畢業典禮」。

中興大學110學年度學士班、碩士班及博士班畢業生總共有3870人，受疫情影響，實體畢業典禮開放獲獎畢業生、博士畢業生、碩學士領證代表，約120位畢業生入場，並同步進行線上轉播。

薛富盛致詞表示，新冠疫情撼動全球各個面向，台灣在防疫可圈可點，他期許畢業生，面對瞬息萬變的局勢，活用在校所學知識並發揮運用，成為自己的最佳特質。

他也提到，興大半年來完成設立學士後醫學系、中興大學進駐南投校區，都是興大建校103年來的大紀事，他特別感謝蔡副院長、校友總會理事長蔡其昌的大力支持，薛更直言，「祝福他明年能換角色參加畢業典禮」。

興大校友總會理事長蔡其昌上台致詞，分享他的斜槓人生，「沒有不好的位置，只有做不好的位置」，並以棒球運動分享，投手再會投球，若無團隊合作，終其只能平手，無法得分；球場上公認強打者打擊率超過三成，但實際仍有七成失誤，他勉勵畢業生不要糾結失誤，也是面對人生的態度與看法。

「鮮乳坊」創辦人龔建嘉致詞送給畢業生三點建議，第一、保持對世界不合理事務的憤怒，憤怒讓你無所畏懼，思考自己對什麼有感，保持對社會的感受。

第二、正面思考，他認為憤怒是燃料，而正面思考是往前的方向，同學們處在什麼都有可能的時代，各種的平台、網絡連結了所有的資源，他勉勵同學保持一點憤怒去感受問題，大膽、勇敢且有創意的正面思考，去想解決方案，就有可能改變一些事情。

第三、相信，質疑所有的成功法則，不要相信任何人說你不行，也不要因為害怕受傷而不敢相信任何人。最後他祝福同學們享受踏入社會的旅程，成為對社會有正面影響力的校友。

中興大學校長薛富盛上台致詞。記者林佩均／攝影
中興大學校長薛富盛上台致詞。記者林佩均／攝影

中興大學 畢業典禮

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