中華醫大線上畢業典禮 遠距直播互道珍重

中華醫事科大今天畢業典禮，因疫情影響採線上進行，師生直播互道珍重再見。校長曾信超以「任內7年翻轉華醫」的成果，期勉畢業生勇敢築夢，翻轉人生。越南飄洋過海求學的杜艷嬌莉，為不能參加實體畢業典禮感到可惜，特別央請校長師長合影留念彌補遺憾。

中華醫大今年研究所、大學部及專科部日夜間共2068位畢業生，配合防疫由學業成績優良醫技系張宜雯代表畢業生、接受副校長孫逸民推薦，曾信超頒發畢業證書及撥穗，師生透過手機或電腦連線參與。總統蔡英文賀電勗勉畢業生離開校園後，確立職涯方向目標，厚實智慧科技能量，廣博國際公民意識，攜手迎接充滿活力希望的人生旅程。

曾信超致詞以「翻轉華醫」為題分享上任後校務發展各項成果，並以自己今年任期屆滿，也要跟大家一樣「畢業」離開華醫，互道珍重及祝福；7年來學校無論是招生、畢業生就業率、教學設備更新、師生國際移動力、校園綠美化和智慧行動校園等各方面都展現具體的成果，特別是校園防洪淹水改善和聯外道路也都看到初期成效，這一切都是積極努力得來，期勉全體畢業生踏出校門後也要有凡事積極奮進的精神，勇敢築夢才能翻轉自己的人生。

中華醫大董事長鄭啟瑞、全國校友總會會長盧世乾、家長會會長也是台南市校友會會長邱慈意等貴賓，也透視訊向畢業生和家長表達祝福，希望每位畢業生無論是繼續在學業上深造或就業，都能發揮所長，成就自己也榮耀母校。

校方頒發12個獎項給277位表現優秀畢業生，典禮的最後特別製播校園回顧影片讓畢業生回憶求學期間的點滴。 中華醫大線上畢業典禮，遠距互道珍重。圖／校方提供 中華醫大線上畢業典禮，遠距互道珍重。圖／校方提供 中華醫大線上畢業典禮，遠距互道珍重。圖／校方提供 中華醫大線上畢業典禮，遠距互道珍重。圖／校方提供

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