聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市特教助理員 薪增2級

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市有1萬2273名特教生、2424名特教老師，也安排特教助理員，教育局今年新增第3級「進階資深特教助理員」、第7級「護理師或護士證照資深特教助理員」等進階聘用資格，時薪最高可增至247元。特教界認為，有助於助理員流動率降低，更期待未來能走向約聘制，給更穩定薪資及待遇。

教育局表示，特教助理員薪資依年資及專業證照等資歷，分為5級聘用資格，今年新版規畫，從原本5級增加到7級，「資深特教助理員」只要民國108年於北市學校擔任助理員累計時數達4801小時，即可成為「進階資深特教助理員」，時薪從201元增加至207元。

「有護理師或護士證照特教助理員」在學校擔任助理員，累計時數達4801小時，即可成為「護理師或護士證照資深特教助理員」，時薪從238元增加至247元。

湯志民說，北市共有545位鐘點特教助理員，新版規畫上路後預計有130人受惠，整體經費需求將達1.57億元，照顧特教生是很辛苦工作，盼能透過細分制度，給予助理員更完善待遇。此外，大部分特教生多數時間在普通班上課，教師負擔較大，會納入學校每年有5%的員額獲頒績優教師獎勵獎金3600元參考，並敘獎。

文山特教學校校長葉宗青表示，照顧特教生其實相當辛苦，對有志人士都應給更好待遇，新增2級距後，能讓助理員願意留在學校服務，也期盼未來時薪制能逐轉向約聘制，有更穩定薪資及待遇。

林姓特教助理員表示，在現在服務學校已經服務5、6年，目前屬於「有照顧服務員證照特教助理員」時薪約220元，新政策增加一些級距，對教育現場的他們有很大的鼓舞，但也希望時薪能再拉高。

時薪 薪資 護理師

延伸閱讀

寶林茶室案誰慢拍？王必勝、陳智菡稱26日通報稽查 北市批：綠白一家親

綠營稱寶林案件慢半拍要蔣萬安道歉 北市反擊了

時薪最高247元！北市特教助理員新增分級調薪 校長盼降低流動率

寶林茶室疑中毒案延燒 北市衛局6大措施追進度

相關新聞

鑽漏洞設「半班」？幼兒園師1打15疲於奔命 教育部回應了

全教總今天指出，許多縣市在新增幼兒園時，會採「半班」編制人力，導致1個老師最多要帶15名幼兒。教育部回應，可從全園增置的...

校安通報機制修正3月上路 通報增列校長、教職員性或性別校安事件

去年修正的校安通報機制即將在3月上路，教育部本次修正除加強通報重要性的宣導外，也配合性別平等教育法修正，增列「校長或教職...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

北市特教助理員 薪增2級

北市有1萬2273名特教生、2424名特教老師，也安排特教助理員，教育局今年新增第3級「進階資深特教助理員」、第7級「護...

母語創作論壇登場 林淇瀁：珍惜台灣寶貴資產

台灣是多元族群社會，母語讓文化土壤更豐饒，「2024協作時代－母語創作論壇」今天登場，國藝會董事長林淇瀁（向陽）表示，母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。