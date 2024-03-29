北市特教助理員 薪增2級

北市有1萬2273名特教生、2424名特教老師，也安排特教助理員，教育局今年新增第3級「進階資深特教助理員」、第7級「護理師或護士證照資深特教助理員」等進階聘用資格，時薪最高可增至247元。特教界認為，有助於助理員流動率降低，更期待未來能走向約聘制，給更穩定薪資及待遇。

教育局表示，特教助理員薪資依年資及專業證照等資歷，分為5級聘用資格，今年新版規畫，從原本5級增加到7級，「資深特教助理員」只要民國108年於北市學校擔任助理員累計時數達4801小時，即可成為「進階資深特教助理員」，時薪從201元增加至207元。

「有護理師或護士證照特教助理員」在學校擔任助理員，累計時數達4801小時，即可成為「護理師或護士證照資深特教助理員」，時薪從238元增加至247元。

湯志民說，北市共有545位鐘點特教助理員，新版規畫上路後預計有130人受惠，整體經費需求將達1.57億元，照顧特教生是很辛苦工作，盼能透過細分制度，給予助理員更完善待遇。此外，大部分特教生多數時間在普通班上課，教師負擔較大，會納入學校每年有5%的員額獲頒績優教師獎勵獎金3600元參考，並敘獎。

文山特教學校校長葉宗青表示，照顧特教生其實相當辛苦，對有志人士都應給更好待遇，新增2級距後，能讓助理員願意留在學校服務，也期盼未來時薪制能逐轉向約聘制，有更穩定薪資及待遇。

林姓特教助理員表示，在現在服務學校已經服務5、6年，目前屬於「有照顧服務員證照特教助理員」時薪約220元，新政策增加一些級距，對教育現場的他們有很大的鼓舞，但也希望時薪能再拉高。