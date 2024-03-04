特教生毆打老師 潘文忠：增特教助理4年1600位
日前台北市特教生因為不服管教毆打老師事件，教育部長潘文忠上午出席立法院教委會前受訪表示遺憾，指將提供更多資源提供學校第一現場的老師還有特教孩子的需求，特別是113學年度起，教育部將大幅增加特教助理員，每年400位，4年1600位，提供老師在教學現場更即時協助。
潘文忠指出，教育部已經針對老師合理輔導管教權限進行修正，讓老師能夠合理、正向管教，對老師心理因此受影響的部分，教育部從113年也大幅增加對教師心理諮商輔導資源，經費從過去新台幣600萬增加到今年6000萬。潘文忠表示，關於特教孩子，確實對老師和學生都是比較辛苦的挑戰，教育部會與各地方政府持續提升老師相關專業研習，避免造成師生衝突，後續還有很多需要建立的制度和資源需要落實，以提供學校第一現場的老師還有特教孩子的需求。
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