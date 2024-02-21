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北市兄妹緊湊行程網發酵 教長：學習也要兼顧身心發展

聯合報／ 聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部長潘文忠。圖／教育部提供
教育部長潘文忠。圖／教育部提供

北市知名全美補習班於官方臉書宣傳一對兄妹的好成績及表現，兩人每日行程5時50分就起床寫功課、在車上吃飯寫作業，放學返家後持續練琴三小時，深夜11點還要唸英文，直到深夜11時半才上床睡覺，隔日5點50又起床，連周末也不間斷。教育部潘文忠表示，除了學習之外，還要有運動休閒與足夠睡眠，合宜的安排，能兼顧身心發展。

教育部長潘文忠今天出席「113年本土語言傑出貢獻獎」，會前接受媒體採訪。

潘文忠表示，兒童成長階段，除了合適的學習活動，也要讓孩子有足夠睡眠，包含運動、休閒及學習一些童年感興趣的事物，整體上會讓孩子的學習發展更有動力，也可以讓他不斷享受學習樂趣，對孩子的整體發展會更好。

潘文忠說，從小孩到成人是不斷地終身學習，各個學習階段，應該要均衡合宜安排，才會讓孩子學習時，也兼顧身心平衡發展。

教育部 潘文忠 睡眠

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