台東縣校長甄選遭疑有弊 全教總：6名口委全是在地校長

全教總今早召開記者會，指出台東縣政府去年舉辦的校長甄選中，6位口試委員都是台東縣在地校長，遭質疑有弊端。全教總表示，過去的校長遴選就曾發生很多弊案，口委最好不要由本地校長擔任，且應落實利益迴避，才能建立甄選、遴選的公信力。

全教總日前接獲檢舉，稱台東縣政府去年12月舉辦的「112學年度國小校長甄選」疑似出現弊端。要成為校長需經過甄選、儲訓和遴選的程序，全教總文宣部主任羅德水指出，第一關的甄選是最關鍵的，是成為校長的「入場券」。

檢舉信指證的第一個重點，是國小組甄選第二階段口試的6位口委均為台東縣在地校長，其中5位現任、1位退休，羅德水表示，口委的篩選應做到理論、實務兼具且公平客觀，假設成員中有外聘的學者專家，考試結果即使相同也難被質疑。

檢舉信提及的另外兩個重點，是放榜後3名口委與3名甄選錄取者竟出現在同一餐會，另還有3位甄選錄取者是現任校長的親屬。全教總求證後發現，該餐會是某教育協會在當地舉辦，6人剛好都是協會成員，而身為親屬也難證明現任校長私相授受，但這就凸顯口試委員與考生有交集時難免遭人物議。

全教總指出，一般而言，口試委員的遴聘通常會兼顧理論與實務，6位口委都是當地國小校長，比例明顯失衡。口試成績占比高達4成，口委與錄取者或錄取者之校長親屬是否有特殊交情，肯定會成為其他考生關注焦點。全教總建議，為避免不必要困擾，口委最好不要由本地校長擔任，且應落實利益迴避，才能建立甄選、遴選的公信力。

全教總理事長侯俊良表示，過往校長遴選發生很多弊案，最常發生的是「喬」志願、不尊重教師組織代表等等，公平、公正、公開的制度只是基本要求，國教署和地方政府要慎重處理甄選、遴選的機制。