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陽明交大校系博覽會周六登場 新設中醫系聚焦跨域醫師

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立陽明交通大學將於2月24日校慶活動舉辦校系博覽會，今年新設立的中醫系也將首度亮相。圖／陽明交大提供
國立陽明交通大學將於2月24日校慶活動舉辦校系博覽會，今年新設立的中醫系也將首度亮相。圖／陽明交大提供

大專校院本周陸續開學，國立陽明交通大學24日校慶活動舉辦校系博覽會，讓高三生熟悉未來志願，今年新設立的中醫系也將首度亮相。陽明交大指出，國立大學首度設立中醫系，將告訴高中生中醫系不只有傳統醫學，也能結合人工智慧和資訊科技跨域學習。

陽明交大指出，有感國內中醫藥研究量能與師資不足，早在1991年，陽明交大的前身陽明醫學院就已設立傳統醫藥研究所。歷經多年於中醫藥領域的扎根，去年教育部批准設立中醫系，未來將以台北榮總為主要實習醫院，也賦予培育跨領域「新中醫師」的責任。

中醫系執行秘書、現任傳統醫藥研究所副教授林東毅表示，新成立的中醫系將結合生物技術、工程、人工智慧、資訊科技、科技管理、社區及人文醫學等領域，憑藉培育國內優秀醫學生經驗，打造國立大學中醫教育體系。人才培育方向將突破傳統模式，以養成醫院體系為主，並具備跨領域特色的新中醫師，「跨領域將是陽明交大中醫學系的優勢與特色。」

陽明交大表示，國內目前多數中醫師都在社區基層服務，醫院、大學、政府與產業端極需中醫人才帶動教學研究與科研發展，新設立的中醫系將致力培育醫院臨床、科學研究及生技產業所需中醫人才，待提升台灣中醫藥產業發展。

陽明交大指出，「新中醫師」期望能替大醫院與生技產業注入活水，除了在社區執業外，讓學生有更寬闊的學術視野和更多的發展機會。

林東毅說，將通過跨學科的合作，培養出具有全球視野和創新思維的中醫醫師，為推動醫學科技的發展貢獻力量，為中醫學在台灣乃至全球的發展做出貢獻。

中醫 醫學院 陽明交大

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