侯賴柯挺雙語 全教總批錯誤政策

全國教師工會總聯合會日前向藍綠白三組總統參選人陣營提問雙語政策亂象看法，發現三人雖都支持推動雙語政策，卻多未觸及核心問題。台大外文系教授廖咸浩表示，挪威奧斯陸大學已要求課程主要語言需用挪威語，芬蘭更規定大學部至少三分之二課程使用芬蘭語講授，避免母語遭邊緣化，連全英授課模範的北歐諸國都改弦易轍，呼籲停止錯誤政策。

全教總理事長侯俊良表示，民進黨總統參選人賴清德認為台灣就是要推動雙語；國民黨總統參選人侯友宜亦推動新北雙語城；民眾黨參選人柯文哲更早於雙語政策，任內公布雙語教育白皮書。

侯俊良表示，賴陣營認為執行端如重雙語輕學科、徵聘教師只重英語現象可再修正，但未了解此舉只是頭痛醫頭腳痛醫腳，沒有正視病灶根源。至於侯友宜治下的新北市也同樣熱衷雙語，若侯陣營願停止錯誤政策，何不先從新北市做起。

侯俊良說，柯陣營提及沒有配套不可能達成二○三○雙語國家，但未質疑雙語政策本身就是錯誤政策，可見柯也認為雙語政策沒問題。

文宣部主任羅德水表示，雙語政策違反專業，甚至抵觸國家語言政策，僅憑少數主事者幻想就讓教學現場忙得團團轉，恐導致學生語言、學科都學不精的雙貧乏現象，危及國家競爭力。