PISA評比╱認為成績等於能力 台灣學生數學「高成就、高焦慮」

PISA針對15歲學生閱讀、數學、科學與創造性思考能力進行施測，並於台灣時間昨日晚間18時公布2022年成績，台灣學生數理能力素來優異，2022年上升到世界第三，僅次於新加坡與澳門。但台師大衍生教育新創企業「數感實驗室」今表示，台灣的學生交出漂亮成績的同時，背後數學焦慮指數亦同樣高居世界第三，教育部長潘文忠受訪時坦言，台灣學生確實是高成就、高焦慮。

數感實驗室指出，台灣學生雖然能交出漂亮的數學成績，卻也有著高度的「數學焦慮」。根據PISA調查，通常數學焦慮高的國家，學生成績多偏差，但若以OECD平均成績是472分為基準，教育表現好的國家差不多都在基準線以上，此時便發現，台灣學生能力雖高居第三，數學焦慮指數同樣位於全球第三，僅次於西班牙、日本。

數感實驗室分析，台灣學生可說既焦慮但成績亦好，背後原因可能是學生投入較多練習時間以換取成績，或普遍認為數學成績等於數學能力，且考試時間短，但題目數量多。

教育部今天稍早舉行部務會報，潘文忠表示，台灣學生確實是「高成就、高焦慮」，且亞洲家庭通常求好心切，也希望子女表現好上加好，一定程度上造成了學子內心焦慮。

教育部也嘗試從實務面上給予協助，潘文忠指出，「過去的數學對學生打擊確實很大。」但如新課綱下已對數學科拆分為Ａ、Ｂ兩版本，也是考量到學生志向不同，如理工傾向的學生跟人文社會學科生即有不一樣的數學需求，讓學生不會均採用一樣的難度，「選擇需要的數學就好。」

再者，潘文忠也指出，過去也看過教學厲害的老師，多是善用實作讓學生了解幾何等概念，以此激發學子興趣、引導學生理解，而非囿於背公式。也因為學生常因數學課業卡關，加上前幾年疫情影響，教育部也建置如因材網等網站，幫助學生盲點對症下藥，「解開自己卡住的地方。」