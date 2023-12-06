快訊

獨／總統大選將屆 暗網爆情治機關監聽政治人物？調查局查證中

拔河遭繩勒脖10秒…家長見愛子「半圈瘀青勒痕」心疼 控老師反應慢半拍

台鐵區間車煞車不及撞上入侵外物 部分列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PISA評比╱認為成績等於能力 台灣學生數學「高成就、高焦慮」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
PISA報告評比顯示，台灣學生數學、閱讀、科學素養排名均較2018年進步。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片
PISA報告評比顯示，台灣學生數學、閱讀、科學素養排名均較2018年進步。示意圖，人物與新聞無關。本報資料照片

PISA針對15歲學生閱讀、數學、科學與創造性思考能力進行施測，並於台灣時間昨日晚間18時公布2022年成績，台灣學生數理能力素來優異，2022年上升到世界第三，僅次於新加坡與澳門。但台師大衍生教育新創企業「數感實驗室」今表示，台灣的學生交出漂亮成績的同時，背後數學焦慮指數亦同樣高居世界第三，教育部潘文忠受訪時坦言，台灣學生確實是高成就、高焦慮。

數感實驗室指出，台灣學生雖然能交出漂亮的數學成績，卻也有著高度的「數學焦慮」。根據PISA調查，通常數學焦慮高的國家，學生成績多偏差，但若以OECD平均成績是472分為基準，教育表現好的國家差不多都在基準線以上，此時便發現，台灣學生能力雖高居第三，數學焦慮指數同樣位於全球第三，僅次於西班牙、日本。

數感實驗室分析，台灣學生可說既焦慮但成績亦好，背後原因可能是學生投入較多練習時間以換取成績，或普遍認為數學成績等於數學能力，且考試時間短，但題目數量多。

教育部今天稍早舉行部務會報，潘文忠表示，台灣學生確實是「高成就、高焦慮」，且亞洲家庭通常求好心切，也希望子女表現好上加好，一定程度上造成了學子內心焦慮。

教育部也嘗試從實務面上給予協助，潘文忠指出，「過去的數學對學生打擊確實很大。」但如新課綱下已對數學科拆分為Ａ、Ｂ兩版本，也是考量到學生志向不同，如理工傾向的學生跟人文社會學科生即有不一樣的數學需求，讓學生不會均採用一樣的難度，「選擇需要的數學就好。」

再者，潘文忠也指出，過去也看過教學厲害的老師，多是善用實作讓學生了解幾何等概念，以此激發學子興趣、引導學生理解，而非囿於背公式。也因為學生常因數學課業卡關，加上前幾年疫情影響，教育部也建置如因材網等網站，幫助學生盲點對症下藥，「解開自己卡住的地方。」

潘文忠 教育部 數感實驗室 PISA

延伸閱讀

教育基金會年會登場 潘文忠期許共創學習型台灣

立委盼體育署對電競協會殺雞儆猴 潘文忠：要先釐清始末

電競協會出包教長潘文忠批不適當 體育署研議砍補助當懲處

私校兼任教授鐘點30年未漲 教團申請「金氏世界紀錄」

相關新聞

PISA評比╱認為成績等於能力 台灣學生數學「高成就、高焦慮」

PISA針對15歲學生閱讀、數學、科學與創造性思考能力進行施測，並於台灣時間昨日晚間18時公布2022年成績，台灣學生數...

不適任教師處理人心惶惶 教團盼分流處理化繁為簡

全教總今日在教育部前陳情，表示新修的教師法從民國109年實施以來，不適任教師的處理機制亂成一團，檢舉案件無分輕重，導致教...

淘汰不適任教師新法「玩假的」？ 3年僅一人終身不得聘任

為加速淘汰不適任教師，政府針對《教師法》進行修正，新法實施至今，已超過3年。雖然期間通報「師對生」霸凌超過640案，包括：體育老師拿曲棍球棒，以「跳殺」方式毆打學生；國小教師用紅色塑膠繩綁住學生，等離奇案件，最後僅一名教師被判終身不得聘任！修法玩假的？背後原因為何？

南市拿全國首座適性教學績優縣市獎 經驗分享互利共好

教育部第6屆「自主學習節」今舉行，南市獲頒全國首座績優縣市獎，教育局長鄭新輝代表教育團隊受獎。市長黃偉哲感謝教育部對南市...

我PISA排名大躍進 數學全球第3

教育部與師範大學昨公布由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的「二○二二國際學生能力評量計畫」（PISA）結果，台灣在新冠疫...

「PISA」測驗結果出爐 OECD國家平均退步、我國逆勢成長

2022年的「國際學生能力評量計畫」（PISA）報告評比結果於今日在全球同步發佈，這是台灣第6次參與評比。受到疫情影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。