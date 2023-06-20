每年2.5萬補助僅獎落學生 大學：調漲學雜費仍有必要

副總統賴清德與教育部今天宣布重大教育政策，公、私立大學一年學雜費落差約五萬元，教育部將至少補助每位就讀私立大專校院的學生每年至少2萬5000，預計可嘉惠59.1萬名的私立大專學生。私立大學校長多表示「喜聞樂見」，但大專校院不分公私立均認為，雖予學生補助，但實際上進入學校的經費沒有變多，調漲學雜費仍有必要。

教育部高教司司長朱俊彰稍早接受媒體聯訪時表示，希望於113年預算和中央積極爭取，預計最快明年二月、112學年下學期即可上路。運作方式將比照中、低收入學生等補貼方式，無需再申請，屆時每學期將直接從應繳學雜費中扣除。

私立大學校院協進會、大同大學校長何明果表示，學校樂觀其成，能讓經濟壓力降低，學生也想必很高興。但學費受補助者是學生，教育部還是應該補助學校，針對學費調漲還是要繼續努力，畢竟學校要維持教學品質，還是要增加經費以提升辦學。

何明果指出，私立學校學雜費長年凍漲，當然還是很辛苦，「調漲學雜費大家還是要繼續努力。」因學校沒有增加任何經費，只是學生壓力減少，如先前第一波電費漲價，學校電費上揚15%，近期再加上通貨膨脹，學校確實很辛苦。

至於是否有助於私校招生？何明果認為，對私校招生多少有幫助，且讓就讀公、私立學校的差別變小，又現在私立大專校院不少老師也很認真、教學品質不差，學生更能依自身興趣選擇校系而非受學費高低主導。

台大校長陳文章則表示，大專校院調漲學雜費近年非常不容易，但確實應該依照當年經濟條件調整，「我認為是有必要的。」若經濟成長，教師聘僱、業務等層面都會增加，學雜費沒有調整，經營上想當然會較困難。

陳文章認為，學雜費調整必須先說明用於何處，以及如何在調漲學雜費下照顧弱勢生。以台大為例，台大提出招收弱勢升等希望入學管道，入學即照顧四年，由台大自籌經費；又台大經費一年為200億，但北京清華大學則為1600億，過去台大經費是和大陸蘭州大學比，「現在要比到貴州大學了。」