教育部一年砸150億補貼 私校生學費年減2.5萬明年上路

副總統賴清德今到台中朝陽科技大學，當場宣布重大政策，稱公、私立大學一年學雜費落差約五萬元，教育部粗估，將至少補助二萬五千元以上。教育部高教司司長朱俊彰稍早表示，教育部粗估一年將補助150億元，不排擠高等教育現有預算、額外以資源挹注，並且不會增加私立大專校院負擔。

教育部粗估，公立大專校院每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，兩者學雜費差距近5萬元，代表大多數就讀私立大專的學生經濟負擔相對沉重，將至少補助差額半數，每學期至少2.5萬元給每位就讀私立大專校院的學生。

朱俊彰稍早接受媒體受訪時表示，由於今年今年預算已經編列，希望於113年預算中和中央積極爭取，預計最快明年二月、112學年下學期即可上路。運作方式將補照中、低收入學生等補貼方式，無需再申請，屆時每學期將直接從應繳學雜費中扣除。

但朱俊彰也說，按照現行規劃的補助模式，由於是補助公、私立學校學雜費差額，因此公立學校整體而言還是會較私立便宜，除非學生的私立學校先前已規劃學費比照公立辦理。

至於媒體詢問，現在112學年招生考試尚未落幕，教育部補助就讀私立學校學費，是否可能衝擊部分與私校競合的公立大學招生？朱俊彰則回應，大學端最在意的還是學生是否適性選擇校系，因此教育部期盼靠補助，將學費的影響力將至最低，「讓學生真正是因為喜歡這個校系而來，而非因為便宜才來。」