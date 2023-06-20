私立大專校院學生學費每年補助2.5萬 59.1萬學生受惠

副總統賴清德今到台中朝陽科技大學，為暑期志工服務隊授旗。賴當場宣布重大政策，稱公、私立大學一年學雜費落差約五萬元，教育部將至少補助二萬五千元以上，台下的師生歡聲雷動、頻頻稱「好」。教育部表示，預計可嘉惠59.1萬名的私立大專學生。

教育部稍早表示，近期與總統蔡英文、行政院長陳建仁等討論，希望從源頭直接減輕學生學雜費負擔，拉近公私立大專校院學雜費差距，以減輕學生與其家庭經濟負擔。

教育部說明，111學年度大專在學學生人數89.3萬人，其中約有21%、18.5萬名經濟弱勢學生運用助學補助措施。進一步分析，89.3萬名在學生中，有65%是就讀私立大專；而獲得各項弱勢助學的學生中，有近 80%就讀私立大專。

此外，教育部也說，公立大專每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，學雜費差距近5萬元，代表大多數就讀私立大專的學生經濟負擔相對沉重，導致部分學生需仰賴就學貸款或打工貼補，不利於正常學習，也讓學生在升學時會因為經濟考量來選擇學校與科系。

教育部進一步說明，定額補助私立大專學雜費方案規劃將朝向預算全額政府支應、拉近公私立大專學雜費差額、照顧經濟弱勢原則來進行規劃，預估受益學生將達到47.3萬人，加上原來各類學雜費減免、各部會獎助學金的受益學生，全體59.1萬名的私立大專學生都能照顧到。

此外，為擴大照顧經濟弱勢學生，針對私立大專經濟弱勢學生除前述學雜費差額減免外，將再放寬家庭年所得門檻及加碼一定額度；而公立大學的經濟弱勢學生也一併顧及評估。另外針對學貸措施，也一併就正在還款的貸款人，其緩繳本息的月收入未達4萬元門檻，最多申請8次等規定，將參考受雇者平均薪資、物價指數、撫育子女人數等因素，評估進一步放寬門檻及申請次數。