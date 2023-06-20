私大學費年補助2.5萬 青民協籲應避免「齊頭式平等」

為拉近公、私立大學學雜費落差，教育部今日公布私立大學學費補助方案，將至少補助差額半數，每年至少2.5萬元給每位就讀私立大專校院的學生。台灣青年民主協會表示，大學各校系學雜費額度仍有不小差距，建議教育部仍根據各校系不同的學雜費額度，提出完整的減免方案，並清楚向學生說明減免之計算標準，避免齊頭式平等。

教育部粗估，公立大專校院每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，兩者學雜費差距近5萬元，代表大多數就讀私立大專的學生經濟負擔相對沉重，將至少補助差額半數，每年至少補助2.5萬元，給每位就讀私立大專校院的學生。

台灣青年民主協會認為，根據教育部統計，私立大學弱勢生比例高，學雜費卻比公立大學高出一倍左右，長期造成高教的不平等，因此教育部提出的補助方案，提供私校生學雜費補助，確實對學生來說解決不小經濟壓力，肯定此方案。

不過，青民協也提到，教育部今天方案中僅提到補貼「至少2萬5000元」，意即將補助每位私大學生「超過2萬5000」，實際補貼金額是多少，因大學各校系學雜費額度仍有不小差距，建議教育部仍根據各校系不同的學雜費額度，提出完整的減免方案，並清楚向學生說明減免之計算標準，避免齊頭式平等。

青民協也說，教育部預告將以「直接減免」方式，建議明年上路前，教育部充分與各私立大學註冊組溝通，將減免額度列於註冊繳費單等方式完整告知學生，以避免爭議。