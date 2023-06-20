快訊

水獺控必載！9款限時免費LINE貼圖 狂用撒嬌話術「人家想要這個」送愛人

幫司法院重懲石木欽！李伯道涉性騷竟可退休 司法院回應了

明年上路！教育部一年砸150億補貼 私校生學費年減2.5萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

私大學費年補助2.5萬 青民協籲應避免「齊頭式平等」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
為拉近公、私立大學學雜費落差，教育部今日公布私立大學學費補助方案，將至少補助差額半數，每年至少2.5萬元給每位就讀私立大專校院的學生。大學生示意圖。本報資料照片
為拉近公、私立大學學雜費落差，教育部今日公布私立大學學費補助方案，將至少補助差額半數，每年至少2.5萬元給每位就讀私立大專校院的學生。大學生示意圖。本報資料照片

為拉近公、私立大學學雜費落差，教育部今日公布私立大學學費補助方案，將至少補助差額半數，每年至少2.5萬元給每位就讀私立大專校院的學生。台灣青年民主協會表示，大學各校系學雜費額度仍有不小差距，建議教育部仍根據各校系不同的學雜費額度，提出完整的減免方案，並清楚向學生說明減免之計算標準，避免齊頭式平等。

教育部粗估，公立大專校院每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，兩者學雜費差距近5萬元，代表大多數就讀私立大專的學生經濟負擔相對沉重，將至少補助差額半數，每年至少補助2.5萬元，給每位就讀私立大專校院的學生。

台灣青年民主協會認為，根據教育部統計，私立大學弱勢生比例高，學雜費卻比公立大學高出一倍左右，長期造成高教的不平等，因此教育部提出的補助方案，提供私校生學雜費補助，確實對學生來說解決不小經濟壓力，肯定此方案。

不過，青民協也提到，教育部今天方案中僅提到補貼「至少2萬5000元」，意即將補助每位私大學生「超過2萬5000」，實際補貼金額是多少，因大學各校系學雜費額度仍有不小差距，建議教育部仍根據各校系不同的學雜費額度，提出完整的減免方案，並清楚向學生說明減免之計算標準，避免齊頭式平等。

青民協也說，教育部預告將以「直接減免」方式，建議明年上路前，教育部充分與各私立大學註冊組溝通，將減免額度列於註冊繳費單等方式完整告知學生，以避免爭議。

教育部

延伸閱讀

賴清德拋私大學費補助 政院：盡速提具體方案及配套

補助私大生學費 私校工會：對瀕死私校打了一劑強心針

私立大專怕沒錢調薪 教育部：最大能力協助各校

大學關注高教深耕經費 教育部：113年起會有感增加

相關新聞

私立大專校院學生學費每年補助2.5萬 59.1萬學生受惠

副總統賴清德今到台中朝陽科技大學，為暑期志工服務隊授旗。賴當場宣布重大政策，稱公、私立大學一年學雜費落差約五萬元，教育部...

國小退休師30年前涉性騷女學生 學校封存道歉信挨批「不合理」

台灣Metoo運動持續發酵，台中市某私立國小曾姓退休教師30年前涉及長期性騷擾女學生，經性平調查，至少有5位學生受害，且...

私大學費年補助2.5萬 青民協籲應避免「齊頭式平等」

為拉近公、私立大學學雜費落差，教育部今日公布私立大學學費補助方案，將至少補助差額半數，每年至少2.5萬元給每位就讀私立大...

補助私大生學費 私校工會：對瀕死私校打了一劑強心針

教育部宣示將補助私立大專學生學雜費每學期2.5萬元，以縮減公私立大學學費差距五成以上。全國私校工會表示，將有效提升私立大...

私立大專怕沒錢調薪 教育部：最大能力協助各校

行政院日前核定113年度軍公教調薪4%，學術研究加給調整15%，但私立大學受限於經費，同步調整出現困難。教育部今天表示，...

賴清德拋私大學費補助教部火速跟進 教團：把高教當贈品亂送

副總統賴清德今到台中朝陽科技大學，為暑期志工服務隊授旗。賴當場宣布重大政策，稱公、私立大學一年學雜費落差約五萬元，教育部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦