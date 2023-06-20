賴清德拋私大學費補助教部火速跟進 教團：把高教當贈品亂送

副總統賴清德今到台中朝陽科技大學，為暑期志工服務隊授旗。賴當場宣布重大政策，稱公、私立大學一年學雜費落差約五萬元，教育部將至少補助二萬五千元以上。政見宣示不到一小時，教育部也旋即端出新聞稿，表示預計可嘉惠59.1萬名的私立大專學生。教團意見則兩極，有教團認為有助於高教公共化發展，但也有教團認為，高教並不是義務教育，這麼做恐加速台灣高教滅亡，逕自把高教當贈品亂送，「台大一輩子恐進不了世界百大」。

在賴清德拋出拉近公私立大學學雜費證件後。教育部也在一個小時內，火速發布新聞稿，並表示近期與總統蔡英文、行政院長陳建仁等討論，希望從源頭直接減輕學生學雜費負擔，拉近公私立大專校院學雜費差距，以減輕學生與其家庭經濟負擔。

教育部說明，將朝定額補助私立大專學雜費方案規劃將朝向預算全額政府支應、拉近公私立大專學雜費差額、照顧經濟弱勢原則來進行規劃，預估受益學生將達到47.3萬人，加上原來各類學雜費減免、各部會獎助學金的受益學生，全體59.1萬名的私立大專學生都能照顧到。

對此，大學問網站執行長魏佳卉表示，教育預算有比例上限，這項政策實在不負責任，這不是牛肉而是毒藥，尤其台灣國家財政沒這個能力，高教也不是義務教育，這麼做恐加速台灣高教滅亡，未來有能力的家庭，恐怕都會出國讀書，逕自把高教當贈品亂亂送。

魏佳卉認為，高等教育資源是珍貴的，是給有意願向上的人，而不是莫名其妙的齊頭式平等。她也提出二項質疑，若補貼學費，目前高教預算一年1036億，是要從中找錢，還是要另外舉債編特別預算？另外，台灣高教問題在於整體投入跟不上其他國家，各國政府經費也是在預算有限下，調高學雜費，也是使用者付費，讓有需要的人則念大學，而不是通通有獎。

魏佳卉表示，學費補貼學生了，但是學校的實際收入卻沒有增加，若沒有足夠的經費，是辦不了好的大學的。他也說，如果教育部預算沒變、高教預算沒有變，輕易給予學費補助，就是在稀釋高教資源，「這樣一來，台大一輩子也進不了世界百大了」。她也憂心，這其中牽涉的問題錯綜複雜，大學恐被政治綁架的更嚴重。

高教工會研究員陳柏謙表示，政府願意投資預算讓高教公共化發展，方向是正確的，且早就該執行。他表示，蔡英文總統第一任期就有提到高教公共化目標，雖然遲至第七年才有進展，但總體來講晚做總比不做好。

陳柏謙表示，私校的本質是代替國家執行教育事業，屬於國家公共的一部分業務，預算增加並朝向高教公共化方向發展的同時，政府也應該監督，如何保私立大學將教育資源，落實在教學研究上，除了確保教師工作權益，也能保障學生受教權。

台科大與華夏科大二校即將整併，有助於擴充台科大校地。陳柏謙表示，非常多公立學校有校地不足的問題，如果能循此模式，讓公校帶著私校走向合併，讓少子化浪潮能夠「軟著陸」，對高教發展將有更大助益。他認為，現在政府既然這方面有考慮拉近公私校學費落差，或先前提到要替教師待遇加薪，都是一個契機。