補助私大生學費 私校工會：對瀕死私校打了一劑強心針

教育部宣示將補助私立大專學生學雜費每學期2.5萬元，以縮減公私立大學學費差距五成以上。全國私校工會表示，將有效提升私立大學競爭力，縮減公私立大學不公平競爭，也會減緩私校退場壓力，對瀕死私校打了一劑強心針。但高教問題錯綜複雜，尚有諸多法令制度尚待調整，如取消對私校捐助的不公平稅制，才能讓私立大學有機會成為一流大學。

全國私校工會秘書長尤榮輝表示，眾所周知，私校長期處於不合理的辦學環境，若政府法令和制度不調整，則私校恐將退場殆盡，其中兩項重要關鍵制度是政府凍漲私立大學學費，以及政府創造公私大學不公平競爭環境。

尤榮輝說，私校長期於不合理體制辦學的代價，是犠牲私校學生受教品質，並犠牲私校教職員工作權益。因此工會一直以來呼籲政府有所作為，應建立學費彈性調整機制，或政府大量投入經費補助私校學生。

尤榮輝指出，教育部此時宣布減免私立大專學生2.5萬元學費，是對瀕死的私校教育打了一劑強心針，雖不一定能挽救私校免於滅絕危機，但至少能改善辦學環境，也給予弱勢家庭學生更公平的就學機會。

尤榮輝表示，高教沉痾已深，問題錯綜複雜，不是政府打了一劑強心針可以解決，尚有諸多法令制度尚待調整，期待政府補助私大學生學費只是改革的開端，後續仍要對高教及私校教育改革，及早提出宏觀及前瞻性的發展藍圖，調整各項不合時宜及不合理的法令制度，如取消對私校捐助的不公平稅制，才能讓私立大學有機會成為一流大學。