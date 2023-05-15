6成學生：用英文學習其他科未提升成效 學生團體轟雙語政策釀M型化

2030雙語政策爭議不斷，學生團體 EdYouth 蒐集千份來自國、高中第一線學生的聲音，今天舉行調查結果發布記者會。結果顯示，僅有二成學生認為把英文融入其他學科會提升對其他學科興趣，卻有超過六成學生不認同用英文學習其他學科，不會影響該科目學習成效，顯見大部分學生認為雙語教育負面影響其他學科正常教育，要求政府應為政策亂象負起最大責任。

EdYouth 日前透過社群媒體發放二輪問卷，第一輪透過質性問答蒐集意見，共回收194份問卷，並以關鍵字歸類出共九大面向問題；再透過學生面向擬定問答題目，以李克特五點量表發放認同度問卷，共回收831份問卷。透過二輪調查，最終共蒐集千份來自國高中第一線學生的聲音。

根據調查結果，自評是否喜歡學校英文老師的授課方式、學校英文課對英文學習有幫助，僅四成學生給出4分以上；另有五成學生不認同在其他科目（如：數學、地理）進行雙語教學，能夠讓英文變好；也有逾六成學生不認同當把英文融入其他學科，會提升自己對該學科的興趣；另有近四成學生非常不認同使用英文學習其他學科，不影響自己對該學科的學習。

EdYouth共同發起人、台大政治系學生李瑞霖也質疑，課程編排本身就存在斷層，國小跨國中很難，國中跨高中更難，對本身家庭若無資源者已經很痛苦，政府還要在雙語政策加深痛苦。他也說，台灣英文淪為單字與單選題，要如何去支持政策發展？

李瑞霖也直言，加強英文實力，應該回歸語言學習本質，若基礎學科學不好，也難談競爭力。根據調查結果，不同英語程度者對於英文學習動機者存在顯著差異，雙語政策無法活化教育體系，反而是會造成「M型化」。

調查報告撰寫成員、政治大學法律系學生許瑞兒也提到，根據質性調查結果，同一個班級、同教師、同課綱的學生學習英文程度就明顯有別，尤其教育部增設雙語實驗特殊班，導致學生實力越拉越開。她認為，雙語政策不是都市、偏鄉比較的問題，學生班級內部就會產生差異。

許瑞兒也說，若用英文能力作為衡量競爭力的指標，會擠壓使用母語的空間。學生對政策擔憂程度高，影響使用母語的空間，學單科專業知識本身就要耗費相當大的心思，若用不熟悉的語言去學習，恐怕會二頭空。另外，台灣目前評量導向、成績導向的教育，難以容下雙語政策的施行，若政策的擬定者不走入教育現場聽取學生、教師與家長意見，只會讓台灣的英文教育產生惡性循環。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，國教盟去年也曾發放問卷調查，有近七成家長憂心縣市政府推動雙語教育，並擔憂偏鄉資源問題。他認為，提升英語能力固然重要，但台灣社會文化環境並未普及使用英語交流，大多數非英語教師也尚未具備以英語流暢教學的能力，急就章以英語教授其他科目，只會讓多數英語能力不夠好的同學上課鴨子聽雷。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，家長容易把加強英文跟雙語教育政策混淆。他呼籲，行政院應全面檢討語言政策，不希望雙語政策完全停擺，但必須進行必要調整，以免加深城鄉差距或能力落差。

全教總理事長侯俊良表示，各界認為英語教育都很重要，調查中學生也反應英語力重要，並清楚了解競爭力不等於英語力，因為專業才是重要的。然而，教學現場正出現雙語雙貧乏現象，未來恐擴大雙峰現象，他強調英語很重要，但不是這樣推動，尤其現在各地招聘雙語教師，進入職場就是2、30年的事情，將影響師資結構。

侯俊良也說，雙語教師卻跟一般教師錄取分數明顯有別，未來恐充斥英語能力強，但專業能力較弱的教師，若政策喊卡，這些教師該何去何從？

EdYouth 也在記者會提出三項訴求，包含2030雙語政策應全面重新檢討、政策經費應該用在強化108課綱的落實（優化既有部定英文課程、支持各校語言選修課程開設等）、關係兒少的重大政策擬定應讓學生參與表意，並要求行政院給予明確回應。