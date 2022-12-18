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遭教育部再次解散董事會 華濟永安高中不平：臨時通知無暇準備

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
遭教育部再次解散董事會，台南華濟永安高中不平。圖 ／取自臉書台灣廢墟研究探險社
遭教育部再次解散董事會，台南華濟永安高中不平。圖 ／取自臉書台灣廢墟研究探險社

針對教育部今在私校退場審議會，將已停辦多年但仍未完成校產清算的6所私校，依私校退場條例再次解散董事會，後續將依退場條例辦理清算及賸餘財產歸屬。台南私立華濟永安高中表示，教育部事前臨時通知，根本無暇準備資料說明，且此舉明顯侵害私人財產，有違憲之嫌。

華濟永安高中早年以護理科聞名，1998年由華濟醫院集團接手，後集團經營不善，加上地處偏遠、少子化等因素影響辦學，2013年時就被教育部點名為退場學校，2014年華濟曾試圖轉型繼續從事文教服務，並與匈牙利德布勒森醫學大學合作，招收13名學生赴匈牙利就學，後來無疾而終，但每年仍固定舉行董事會，討論恢復辦學或改辦長照機構可能性。

不願曝光的學校人員說，教育部4年前曾行文要求4年內完成上述作業，且點名學校僅不到2公頃且在高鐵旁不利辦學，要求最少應達4公頃，但用地取得困難，學校還在附近尋求租地解決，相關作業進行中，但上周五臨時接獲教育部今開會通知，根本來不及相關資料準備。

「希望教育部能再給學校一段時間作業。」華濟永安高中說，一直未放棄辦學或改辦長照機構可能性，這次貿然宣布，相關學校都措手不及，且學校的早在私校法相關退場機制頒布實施前就存在，法律精神應不溯及既往應不適用新法，且這樣宣布解散董事會，有侵犯私人財產違憲之虞，希望教育部能收回成名，再緩一緩。

教育部 長照 私校

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