教長曝大學校長會議討論學倫精進方案 尚未排入議程

立委陳以信今天臨時提案，要求教育部立即要求台灣大學檢討問題癥結，並於一個月內提出改進方案。教育部長潘文忠表示，近期確實學倫問題應該要重視與檢討，但問題分布在不同大學，目前也請公私立大學協進會，請他們就目前議題提出精進與檢討，將於明年一月在大學校長會議中討論。

大學校長會議將在明年1月5、6日於義守大學登場，今年由私立大學校院協進會主辦。據本報了解，私大協進會上周五才剛討論會議議程，不過尚未將學術倫理議案排入議程中。若就現有議程，首日將排定教育部長專題演講，接著安排學校如何永續經營的議程、下午則是講述線上教學技術如何提升、進步等議案，尚未見任何跟學術倫理有關的議程。但目前議案仍未定案，不排除會再有增減。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果也證實，目前確實尚未將此議案排入議程中，但要加就加，沒問題。針對大專校院學術倫理，他也提到，目前已經有相關法規，各校也都要求學生在畢業前要去掃瞄學術論文相似度，教育部也有提供相關服務。

私立科技大學校院協進會理事長、龍華科大校長葛自祥表示，學術倫理大家很重視，只是現在一個接著一個報，這些都是比較早期的學位論文。他也說，若不是因為選舉，各界也不會去查，但從林智堅案開始引起各界關注，他個人推斷，以後每次選舉都會有候選人的學位論文被檢視，「這些候選人必須要有心理準備」。

葛自祥也說，近年學校端有非常嚴謹的學倫單位，也有相關學倫課程，師生也都知道違反學術倫理的嚴重性。他認為，最近五年內有問題的論文，應該會比過去大幅減少。

國立大學校院協進會、中央大學校長周景陽表示，學術倫理是基本的要求，大家都要確實來執行，現在問題就是執行面如何再精進。他也說，這些年來學術倫理的把關已經做得很不錯，但網路世代太進步，學生貪圖方便就在網路查詢並使用，就容易出問題，倒是理工學院不至於有問題，因為必須透過實驗數據來撰寫相關論文。

外界關注教育部是否會精進學術倫理制度，甚至應該通盤檢視部分教授所指導的學位論文品質。葛自祥認為，學術倫理的案件往往是「不告不理」，如果沒有具體舉證，直接叫學校全面去查，真的不容易做到，況且有人檢舉或提出事實證據時，也要先經過初步審議，認為有必要才會繼續往下走，「一篇論文要判斷有無抄襲，要花很長的時間」。

周景陽則認為，學術研究應該要盡量公開，儘管過去有些歷史淵源，比如因為要申請專利，或涉及機密會有不公開的需求，「但理論上不應該鎖太長」。他認為，現行針對學位論文是否公開的法規有點太寬鬆，也許可以再修得更嚴格一點。