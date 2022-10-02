雙語政策亂象／中小學教甄英檢門檻 排擠專業師資

二○三○雙語國家政策爭議不斷，不僅大學教授憂心，國教端也是問題叢生。教育團體指出，地方政府為追求績效壓迫學校，甚至有校長以「上課講一句英文也算雙語教學」來說服第一線老師投入，不僅扭曲教育真理，也讓體系淪為一同造假。

全教總文宣部主任羅德水表示，為了達到雙語國家政策，各縣市中小學紛紛招考雙語教師，卻排擠應有的師資結構，甚至出現國文科筆試不考中文卻考英文的亂象；再者，教甄前端資格審查先設立英檢加分門檻，讓具備專業的體育、美術老師卻步，因為只要不具備英檢，第一關加分就已輸人。

羅德水也談到，中央訂出二○三○目標，就有地方政府喊出超前目標，為追求績效只好壓迫學校，甚至聽聞校長對老師宣傳「上課時講一句英文也算雙語教學」，教育本應追求真理，如今卻淪為體系一起造假，圍繞著國王的新衣打轉。

全教總理事長侯俊良表示，雙語政策已對中小學教師甄選、現場教學造成嚴重衝擊，政策配套不足又倉促上路，錯誤政策配合績效指標引導，恐導致淺化學科、最終影響學生的學習品質。