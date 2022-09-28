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班班吃石斑究竟何時上路？ 教長點一關鍵「準備好了」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
班班吃石斑到底何時上路？教育部長潘文忠今天說，農委會正在採購發包的最後階段，只要農委會完成決標、完成配送，教育部與學校已經準備好了。記者林佳彣／攝影
班班吃石斑到底何時上路？教育部長潘文忠今天說，農委會正在採購發包的最後階段，只要農委會完成決標、完成配送，教育部與學校已經準備好了。記者林佳彣／攝影

為搶救遭中國大陸禁銷的石斑魚，政府由教育部農委會執行學校午餐吃石斑計畫，預計砸6億元幫所有國中小學生加菜，9月到12月每月都能吃一次高價石斑，但都開學四周了，至今仍沒端上午餐餐桌。教育部長潘文忠今天說，農委會正在採購發包的最後階段，只要農委會完成決標、完成配送，教育部與學校已經準備好了。

今年七月，教育部在行政院會宣布九月起到今年底，讓國中小學生每月吃一次石斑魚，但開學已經四周，漁業署九月上旬受訪表示，預計最快九月底能吃到，但據本報了解，學校光找冷凍石斑魚的地點就讓人頭痛，如何入菜、烹調仍未知。

教育部長潘文忠今天受訪表示，「班班吃石斑」是教育部搭配農委會石斑魚專案實施計畫，先前行政院食安辦跨部會，對後續工作細節也清楚分工，教育部先前已向各校調查所需數量、供餐地點以及冷凍存放設施，並提供給農委會參考。

潘文忠說，農委會目前已在採購發包的最後階段，只要農委會完成採購決標，兩部會針對供餐將繼續往下執行，但確切日程要由農委會由得標廠商完成配送，教育部與學校已經準備好了。

教育部 農委會 潘文忠 石斑

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