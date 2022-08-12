數位轉型必修課！台大EMBA數位論壇揭產業創新秘訣

DailyView網路溫度計／ 文／洪偲瑀

Image Source：台大EMBA商學校友會

一年一度的台大EMBA商學校友會數位論壇活動於8月7日盛大舉辦，有鑑於數位轉型浪潮席捲全球，企業透過數位化能洞察消費趨勢情報，並藉新科技持續優化商業模式，今年論壇以「5X5商學轉數位 數位轉型必修課」為主題，邀集多位擁有成功數位轉型經驗的產業領袖演講、分享創新數位轉型策略，並透過以下的精采實例解析出轉型成功關鍵！

＃醫療應用

在複雜的醫療領域，該如何利用數位輔助，建立以病人為中心的醫療服務？臺北榮總一般麻醉科主任丁乾坤表示，應用IoT能將手術室、檢查室中麻醉機及生理監視器上包括生命徵象、麻醉機參數、藥物幫浦等連續數據自動上傳，並配合人形圖示UI呈現輸液、輸血、藥物等病人狀態，使醫師、護理師一目了然，能夠更加專注於病患照護；北醫大附設醫院主治醫師郭芯妤也舉出牙科經驗，指出透過數位化口掃機，可以在植牙、矯正等情境中改善以往依靠人工目視、傳統牙齒印模的方式，使測量、建模更加精準有效率，病患在過程中也更舒適。

北醫大附設醫院主治醫師郭芯妤

▲北醫大附設醫院主治醫師郭芯妤

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＃服務與生產—商業模式的進化

眼鏡品牌JINS台灣總經理邱明琪表示「方便就是王道」，對於顧客來說，不必到門市，利用線上試戴功能找眼鏡除了省下出門的功夫，也可以透過系統抓取五官位置，盡情試戴找出適合自己臉型的眼鏡，在門市挑選喜歡的鏡框時，則能掃描商品上的QR Code，自動帶出價格等資訊引導購買，同時成就了店員的方便；另外，智影顧問創辦人林香君也分享旗下的智能化工業管理系統產品，透過設備點檢、維修、廠區巡檢、虛擬定位等模組，幫助工業串接原先大量且彼此獨立的報表數據，整合分析出更進一步的商業價值。

JINS台灣總經理邱明琪

▲JINS台灣總經理邱明琪

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＃Web3.0的機會與挑戰

針對近年掀起的元宇宙熱，元浪潮MetaWave創辦人林翰霆認為「過去靠幾個人就可以區塊鏈創業的時代已經過去了」，未來在原有行業、區塊鏈行業擁有資源者將走向跨行業、跨國的專業資源整合，舉出如「CryptoKOF」、「Mad Manga」等與知名IP結合的NFT，並強調NFT除了藝術收藏，也含有實體產業賦能、鞏固顧客忠誠、盲盒玩法等價值潛力，同時也提點從P2E（Play to Earn）模式延伸出的「Learn to earn」、「Write to earn」等應用方向，帶給聽眾廣闊的創業想像。

元浪潮MetaWave創辦人林翰霆

▲元浪潮MetaWave創辦人林翰霆

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本屆大會貫徹數位轉型精神，以上的精采講題內容皆被即時繪製為視覺圖像記錄筆記，在講題結束後作成投影並輸出現場海報，另外本屆也為每位參加者準備電子名片，讓來賓可以透過QR CODE貼紙交換名片資訊，充滿未來感且饒富趣味。

電子名片

▲電子名片

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