8月1日四大教育新制上路 高中早自習禁考試、不列出缺席

8月在即，教育部今天表示，8月起共有四項教育新制上路，包括提高育兒津貼，第1胎由每人每月3500元提升至5000元，第2胎調高為每月6000元；高中生作息也有變革，高中生於第一節課前全校集會活動每周最多一日，其餘時間由學生自行規畫，不得安排考試也不得列入出缺席。

教育部8月新制將上路，教育部再提高育兒津貼補助，符合育兒津貼請領資格者，今年8月起，第1胎由每人每月從3500元調高為5000元，第2胎則調高為每月6000元，第3胎以上調高為每月7000元。

此外，教育部亦降低2至未滿6歲學童就學費用。教育部表示，8月1日起，就讀公立幼兒園每月最多繳1000元，就讀非營利幼兒園每月最多繳2000元，若就讀準公共幼兒園每月最多繳3000元。第2胎以上繳更少，低收、中收入家庭子女則免費，收費差額由行政院補助並協助家長支付給幼兒園。

另有部分規定與學生息息相關，學生爭取延後到校，教育部已於今年3月正式發佈「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，8月1日將正式實施。

教育部表示，上午第一節課開始前，全校集合活動如朝會升旗等每周最多一天，其餘四天則回歸學生自行規畫，於第一節上課前到校即可。且新制也規定，於第一節課上課前學校不得實施任何評量，亦規定學校不得將非學習節數活動參與狀況列入出缺席紀錄。

此外，8月起實施專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則也將上路，編制外專任教師授課時數、差假、薪酬、遴聘資格送審及升等事項，均以比照學校編制內專任教師規定。也進一步規定，學校應依勞工退休金條例、勞工保險條例等法規，為編制外專任教學人員辦理參加勞工保險及應提繳勞工退休金。