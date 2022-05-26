返還年資補償金！台南教產：建立新退撫制度

立法院今天審查2023年教育人員退撫新制，全國教師工會總聯合會在台北舉行記者會，要求研議新制時，應檢討之前年改錯誤方案。台南市教育產業工會也呼應，要求取消年改的天花板，返還年資補償金；建議對明年7月1日初任教職員，建立新退撫制度。

全教總今天出4個訴求，包含降低風險，完善112年新制；撥補立法，新舊基金都永續；導正錯誤，取消年改天花板；公平正義，返還年資補償金。

台南市教育產業工會表示，今天有來自全國各縣市地方教師工會的代表參加，表達各地教師對修法的重視，並希望立法院採納全教總訴求。她說，2016年政府啟動年金改革，竟將與退撫基金毫無關係的「年資補償金」一併去除，等於是把政府當年說好，法律明定要給予的「補償」不給了，這是標準的毀棄誠信。

諷刺的是，政府取消年資補償金的政策採「只改公教、不改軍人」、「退休者全拿、在職者全無」的不公平作法，又是標準的選擇性改革。

台南教產理事長陳葦芸認為近兩年來疫情動盪下，教育人員辛苦地執行教育任務，展現令人欽佩的素質，即將立法的教育人員退撫新制能否吸引優秀人才繼續加入教育行列，至關重要。

她表示，年資補償金與退撫制度修法應切割處理，盡速恢復補償金。另為因應現行公立學校教職員退休資遣撫卹條例第98條規定，主管機關應就明年7月1日以後的初任教職員，重新建立退撫制度。