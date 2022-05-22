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管中閔閃辭文化大學董事 教育部：需依法進行補選

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管中閔閃辭文化大學董事 教育部：需依法進行補選

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文大第十九屆董事會。圖／讀者提供
文大第十九屆董事會。圖／讀者提供

文化大學董事會於年初改選，選出台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人出任並獲教育部首肯。但經知情人士透露，管中閔、蘇慧貞已於上周雙雙辭去文大董事一職。教育部今（5/22）晚間回應，董事於任期中請辭出缺學校需依法補選，並將董事請辭、補選情形報教育部核定。

文化大學前董事長今年初選出第19屆董事會，選出管中閔、蘇慧貞等人入主董事席次並被譽為「頂大派」，盼能為文大帶來新氣象。但董事會中原本的家族派，又分裂為以張鏡湖女兒張海燕為首的「舊家族派」，和彭誠浩等人的「類家族派」。據了解，管、蘇兩人因董事兼角力左右為難，於上周已經雙雙遞出辭呈請辭。

教育部今天晚間證實，迄今尚未收到文化大學董事會函報相關公文。若學校董事於任期中請辭出缺，提醒董事會應依《私校法》第26條第1項規定補選董事，並需將董事請辭與補選情形報教育部核定。

教育部也說，同樣依照《私校法》第27條第1項規定，董事若於任期中補選，選上者以補足原任者任期為限。

另外，由於文大代理校長王淑音任期已至，教育部也說，依照《私校法》第42條規定，私立大學校長出缺時，董事會應於6個月內另行遴選並依法聘任，文化大學現依組織規程第7條由王淑音擔任代理校長，若董事會未能於6個月期限內遴選校長，則教育部將依《私校法》第42條第2項，命董事會於3個月內重新遴聘。

教育部 文化大學 管中閔 蘇慧貞

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