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我摘國際物理奧林匹亞4金1銀 名列全球第5

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中一中賴禹宏（左起）、精誠中學牟宗晞、花中李逸寬、建中蔡杰達、凃凱翔。圖／教育部提供
中一中賴禹宏（左起）、精誠中學牟宗晞、花中李逸寬、建中蔡杰達、凃凱翔。圖／教育部提供

立陶宛主辦的第51屆國際物理奧林匹亞競賽24日落幕，教育部傳來捷報，在76國、368名參賽學生中，代表我國參賽的五名學生共獲四金、一銀佳績，國際排名為第五名（排名以金牌數計算；南韓、中國、俄羅斯及美國獲五金，並列第一名）。精誠中學高三生牟宗晞表現最佳，獲個人排名第13名。

教育部表示，我國這屆數學奧林匹亞代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔訓練營及決選四階段，從2942名學生當中選出五名學生代表參賽。

教育部國教署指出，本屆代表團由台師大教授陳傳仁、吳鳳科大退休教授蔡尚芳擔任領隊，並由台師大教授賈至達及傅祖怡、清大教授牟中瑜、陽明交大教授朱仲夏及莊振益協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，7月17日至23日進行競賽活動，大會於當地時間24日下午舉行閉幕典禮並頒獎。

牟宗晞排名全球第13，他說自己高中有一半的時間都貢獻給物奧競賽，高一下參與物奧複選時，他曾徹底感到無力，不但對眼前題目沒想法，還體驗到相當大的壓迫感。之後參加IPHOC營隊，向物奧國手們學習到許多以前不曾知曉的知識，成為日後挑戰物奧的基礎。

教育部統計，我國自1994年起參加國際物理奧林匹亞競賽，歷年都獲佳績，參賽至今總計榮獲77金、29銀、18銅，代表我國參賽學生曾於2005年、2008年、2010年至2012年、2014年及2016年的競賽中全數榮獲金牌。

教育部 奧林匹亞 台師大

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