南投大安高工前主任教官 雙胞胎兒子錄取同所學校

教育部南投縣聯絡處軍訓督導宋怡慶上校，曾任北市大安高工主任教官，他的雙胞胎兒子宋承翰、宋承祐，最近同時錄取大安高工，父子3人先後在同所學校服務和就讀，成為難得機緣。

宋怡慶說，今年高中職免試入學大安高工11個類科，共錄取764名新生， 兒子宋承翰、宋承祐分發錄取大安高工。兩兄弟國文、英文基礎學科不強，但對數學、自然、社會科非常感興趣，從小就有很多新奇古怪的想法，常拆裝家中家俱、家電、電器用品，也上網查資料做科學實驗。

宋怡慶擔任過大安高工主任教官，對學校環境、師資、課程、教學相當瞭解，認為非常適合兩兄弟就讀，支持兒子的選擇，往個人專長及優勢繼續發展。目前不少學生放棄一般高中、選讀高職，未來錄取國立大學及科大比例相當高，讓有志於從事科技產業學生，提早選擇高職就讀，他也期許兒子將來成為專業領域人才。

大安高工校長楊益強說，曾和宋怡慶上校共事，他是極為用心、負責任的主任教官。宋上校的雙胞胎兒子選擇就讀大安高工，父子先後都成為大安人，非常難能可貴。所有學生在校三年期間，學校也會提供最好的學習環境和師資，為國家培育更多科技人才。

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