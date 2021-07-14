線上教學成效差 綠委：偏鄉網路不穩

「線上教學在原鄉地區有網路不穩、沒有網路覆蓋的問題，教育部應趕快想辦法解決！」鍾佳濱、伍麗華等民進黨立委14日指出，5月全國進入三級警戒後，各級學校停課不停學，改採線上教學的方式授課，但因線上教學後偏鄉學校網路品質不佳等因素，高達86%學校認為遠距學習成效差，值得關注。

遠距教學問題多

立委鍾佳濱指出，根據遠距教學的問卷調查中，反映網路不穩7%（皆為原鄉地區），線上教學後學生學習態度不積極31%、作息不規律27%，高達86%學校認為遠距學習成效差。另外，有58%學校認為暑假需要學習扶助，其中高達81%原鄉學校認為暑假需要學扶，但學扶有75%以線上教學形式進行，同樣被認為成效不彰。

立委伍麗華指出，全國449間原鄉學校、6.6萬名學生中，在「停課不停學」期間，有13%的學生無法使用線上平台學習，有49間學校半數以上的學生沒有使用線上教學，其中又有4間學校是全部回校上課；即使教育部、學校單位出借無線網卡、載具設備給學生，但因網路品質不佳，甚至根本沒有網路覆蓋，導致線上教學仍無法順利進行。

提升網路覆蓋率

伍麗華建議，國家通訊傳播委員會（NCC）、原民會、教育部應攜手研議，想辦法提升偏鄉地區的網路覆蓋率至100%，並在部落社區規劃開設線上媒體教學，加強弱勢家庭照顧者的數位能力，讓孩子能因應未來的教學環境。

立委張廖萬堅表示，以後是數位時代，教育部應在暑假期間趕快檢討改進設備、線上教材上的不足。另外，音樂、舞蹈、繪畫等藝才班，下午課程都是專業課程，還有物理、化學等需要實作的課程，要如何進行遠距教學，都要想辦法規劃。

鍾佳濱還說，受訪的學校對於遠距教學提出的建議，包括網路環境、設備、頻道或平台要統一，且資訊能力不論是學生、家長、老師都得再提升，教育部應建立共同資源平台的遠距教材，提升學生自主學習動機，低年級學子的視力和專注力要另予考量，評量方式也要檢討。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦