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三級警戒延至7月12日 教育部建議各校暫停辦夏令營

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
三級警戒期間，教育部建議各校先停止、延後或採線上互動方式辦理暑期育樂活動、營隊，後續再視疫情狀況調整。本報資料照片
三級警戒期間，教育部建議各校先停止、延後或採線上互動方式辦理暑期育樂活動、營隊，後續再視疫情狀況調整。本報資料照片

指揮中心宣布維持全國疫情警戒第三級到7月12日，教育部今天宣布，這段期間請停止前往兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構，公私立幼兒園也應停止到園上課。建議各校先停止、延後或採線上互動方式辦理暑期育樂活動、營隊，後續再視疫情狀況調整。

教育部表示，三級警戒期間，高級中等以下學校仍維持提供弱勢學生用餐協助，但要暫停學生到校實施學習扶助。不過各校學習扶助課程得改採線上教學，並依實際授課情形核發教師鐘點費。

教育部也持續提供學生線上學習資源，包括於公視三台播放「疫起線上看」教學節目，以及由國立圖書館提供免費電子書借閱、多項影音資源及線上課程服務。

教育部所屬的科教館所也提供多元線上資源，教育部描述，科教館製播Podcast頻道「科科出來講」及Youtube講座影片；科工館官網則分享多項科普電子書；教育廣播電台「Channel+」提供17國語言節目及親子共學資源。

教育部 疫情 電子書

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