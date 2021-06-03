幼兒園紓困申請方案仍未定案 業者：教育部盡快說清楚

行政院今天公布相關紓困方案，眾多私立幼兒園、準公共幼兒園都很關心怎麼申請。不過致電詢問教育部都發現，相關細節規畫尚待確認。教育部今天下午四點與各縣市政府召開會議，預期會有結果。幼教總會呼籲，行政單位盡快對外說清楚，到底幼教業怎麼補助，四萬元的薪資上限分攤到五、六、七三個月，業者沒辦法生存。

行政院大動作召開記者會後，眾多幼兒園業者今天都很關心紓困怎麼申請。不過，致電教育部後，卻發現申請、方案細節內容都尚未定案。中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲表示，教育部說，要等紓困補助辦法納入幼兒園修正完公告後，才會進一步公告幼兒園的申請須知，現在大家都在等。

教育部今天僅先公布教育部對私立幼兒園受嚴重特殊傳染性肺炎影響衍生營運衝擊之紓困補助申請須知草案，補助措施方面，補助私立幼兒園、準公共幼兒園教職員工薪資及營運成本補貼。補助基準為5月1日至7月31日間，符合補助資格之私立幼兒園以其僱用教職員工人數，每人合計4萬元為上限計算，並得依受疫情影 響情形或停課期間，按比率核予補助。

洪懿聲表示，目前還不知道紓困補助措施是什麼，補助薪資是投保薪資，但是是投保薪資的幾成，現在都沒說，業者實在很想知道，希望教育部定案後可以趕快公布。

新世代教育協會榮譽理事長私幼園長鄭好嬋表示，現在聽到的是四萬元做為五六七月的薪資補助，這樣一個月平均一萬多，完全不夠業者經營所需。到底最後定案版本是什麼，希望政院、教育部可以考量業者生計。

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