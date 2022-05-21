快訊

會考社會／考生喊偏難 圖表、題目敘述長「背多分」考題少

聽新聞
test
0:00 / 0:00

udn閱讀網路徵文「碗美餐桌：節慶料理篇」金榜名單揭曉！

聯合新聞網／ 讀.書.人

主辦單位／udn閱讀頻道讀創故事

協辦單位／台灣碗盤博物館

評審／讀創故事

為了喚醒大家重視飲食，也為了讓更多人看見「碗盤」之於我們生活的重要性，本次徵文主題「碗美餐桌：節慶料理篇」由聯合新聞網閱讀頻道、讀創故事以及台灣碗盤博物館共同攜手舉辦，邀請大家暢聊美食，並分享屬於自己的「隱藏版菜單」及食譜

看似簡單容易發揮的主題，其實相當不簡單。本次徵集收到如雪片般飛來的投稿創作，不乏總鋪師等級的料理好手，好似看著照片就能一口品嚐色香味俱全的好菜！有的人則是專注於自己做料理的成就感，或者為某人準備餐點的幸福感；有的人則是在特殊節日所留下的儀式感。還有，不少創作呼應現下時事，因受疫情之苦，所幸在家隆重的開啟另類的「廚藝課」，不只享受親子料理時光，也讓評審團隊格外印象深刻。另外，審稿期間也發現，入選不少創作與示範作作家醉意兒、金大佛、吳旻育、凌煙（依文章刊出時間序）的作品中，呈現溫暖、懷念等元素不謀而合。

「你的節慶體會，他的餐桌搭配，都將成為我們的餐桌滋味」

這是本次企劃最核心的概念。每個慶典、每道料理、每篇故事，背後都交織著濃郁情感與耐人尋味的感動，讓評審團隊一時間難以抉擇，最後本次佳作額外增列5名得獎人，希望這些豐富的食譜與餐桌故事，能陪伴大家一起度過疫情焦慮，找回用餐的美好滋味。

本次所有入選15篇入選作，將於5月21日起將陸續於聯合新聞網的閱讀頻道刊出，近期也會發送通知聯繫以下得獎人確認後續獲獎事宜，歷年徵文獲選作品均已同步其中，歡迎前往「讀創故事‧原創頻道」為努力創寫好故事的作家們加油打氣！

本次獲選作品：

優勝作：3名

【碗美餐桌】邵長明／「巷仔內」的頂級饗宴

【碗美餐桌】高琬婷／一朵最香最大的玫瑰花

【碗美餐桌】洪旭／花開富貴餃

●以上三名入優勝作每篇將獲得稿酬2,000元（含稅）、讀書吧帆布袋，以及台灣碗盤博物館贊助的「精美陶瓷紀念品」及「聯名套裝兌換券」各一份。（市價約3,868元，內含陶瓷紀念品乙份、門票乙張、宜蘭小碗乙個、茶或咖啡乙份）。

佳作：12名

【碗美餐桌】徐尹／專屬我倆的午餐─周末限定

【碗美餐桌】陳暐婷／外婆的飲膳花園

【碗美餐桌】邵若相／「愛」如山上雪

【碗美餐桌】劉懿慧／來自春天森林的滋味

【碗美餐桌】向日葵／有人做就不會斷

【碗美餐桌】芙蕾奧特／黑色情人節的獨處特餐

【碗美餐桌】咩子／餐桌上的陽光燦爛

【碗美餐桌】黃郁嵐／羅漢餐裡的醃菜

【碗美餐桌】王珠慧／盛宴後的喘息

【碗美餐桌】袁鈺喬／外婆和我，「粽」要的童年

【碗美餐桌】yun／佳節食分；甜蜜食刻

【碗美餐桌】染雲柳／炸芋棗與外婆的愛

●以上十二名入選佳作每篇將獲得稿酬1,000元（含稅）、讀書吧帆布袋，以及台灣碗盤博物館贊助的「精美陶瓷紀念品」及「聯名套裝兌換券」各一份。（市價約3,868元，內含陶瓷紀念品乙份、門票乙張、宜蘭小碗乙個、茶或咖啡乙份）。

本次協助單位：台灣碗盤博物館

台灣碗盤博物館是全球唯一以生活碗盤為主題的博物館，自2012年成立已近10年，圖為館內藏品蝦盤與花磚。（圖／台灣碗盤博物館　提供）
台灣碗盤博物館是全球唯一以生活碗盤為主題的博物館，自2012年成立已近10年，圖為館內藏品蝦盤與花磚。（圖／台灣碗盤博物館　提供）

館方簡介

創辦人多年來收集台灣及世界各國碗盤、陶瓷器物等共計三萬件以上，台灣碗盤博物館以「獨樂樂，不如與眾樂樂」的心情成立，是全球唯一以生活碗盤為主題的博物館。我們每天都以「勁歡喜」的心情，開門分享每個都不一樣的手繪碗盤，將碗盤中生活藝術的文化底蘊與溫度傳遞給大家，歡迎各方好友前來聆聽碗盤的故事。

本次贈禮可兌換「平安順興」宜蘭碗的介紹

平安順興宜蘭碗是台灣碗盤博物館自行開發的文創商品，以二百年前宜蘭古城門上的「平安、順興」為主題，使用台灣傳統硘仔工法，委請老碗窯師父，以半手工方式，釉下青花燒製，並加入蘭陽溪的黑黏土象徵來自大地的恩惠。

台灣碗盤博物館以「平安順興」四字祝福語創作宜蘭碗。（圖／台灣碗盤博物館　提供）
台灣碗盤博物館以「平安順興」四字祝福語創作宜蘭碗。（圖／台灣碗盤博物館　提供）

鎮館之寶：大紅魚腰子，大盤與小盤同框展示。（圖／台灣碗盤博物館　提供）
鎮館之寶：大紅魚腰子，大盤與小盤同框展示。（圖／台灣碗盤博物館　提供）

讀創故事 博物館 食譜 徵文

相關新聞

【流浪‧市吃員】金大佛／以一杯冰鎮紅玉，佐片刻樂好日常

「我在爬樓梯了，等我一下！」電話那頭傳來的是渾厚的男聲，儘管語句夾雜著喘息聲，卻仍被他帶有南部陽光氣味的台語腔勾起強烈的好奇心。那樣的熱情溢過話筒感染了我，因此便有了預感，自己將會在此處得到美好的午後時光。

udn閱讀網路徵文「碗美餐桌：節慶料理篇」金榜名單揭曉！

主辦單位／udn閱讀頻道、讀創故事 協辦單位／台灣碗盤博物館 評審／讀創故事 為了喚醒大家重視飲食，也為了讓更多人看見「碗盤」之於我們生活的重要性，本次徵文主題「碗美餐桌：節慶料理篇」由

【妹眼看電影】張嘉真／媽媽好愛好愛妳：13歲只能成為那一種女兒

當我與一群妹討論起《美國女孩》最令人屏息的片段，我們弔詭的異口同聲，當然是梁芳儀（方郁婷飾）躺在王莉莉（林嘉欣飾）腿上掏耳朵時，問媽媽是否還記得她下輩子想要變成什麼動物？王莉莉記得女兒最想要成為馬，因為她是那麼喜歡與馬有關的一切，但王莉莉卻忘記自己想要什麼了。梁芳儀記得，她說媽媽想要當男生。 畫面只有一瞬的凝滯，很快就被兩人更加令人喘不過氣的母女情誼給淹沒，王莉莉用顫抖地哭腔接著說，媽媽很愛妳知道嗎？好愛好愛妳。我隨即被情節拉走哭到無法自拔

讀創故事徵文「碗美餐桌──節慶料理篇」，募集美食、美器及幸福記憶

追求美食是人類的天性，但現代人生活忙碌，飲食多以「外送」或「速食」草草解決，不僅吃得隨便，生活少了儀式感，更忽略了提升食慾與視覺美感重要功臣「碗盤」的重要性。 無論東、西方在重大節慶中，一定會以特殊

【碗美餐桌】染雲柳／炸芋棗與外婆的愛

主題徵文「碗美餐桌：節慶料理篇」由聯合新聞網閱讀頻道、讀創故事以及台灣碗盤博物館共同攜手舉辦，邀請大家暢聊美食，並分享屬於自己的「隱藏版菜單」及食譜。得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於聯合新

【我斜槓不上班】野羊（陳暐婷）／「好想開始接案，但我很忙」？那是因為你還不夠想逃！

開始寫文章分享獨立接案的「自由工作者」生活之後，大家似乎都很好奇，這種「世界就是我的辦公室」的新型態工作模式，也有不少人開始心生嚮往。而最常收到的萬年問題之一，就是：「我也好想像你一樣自由工作、獨立接案喔！但我要上班還要兼顧家庭，很忙、很累，根本沒有時間，怎麼辦？」 正癱軟在沙發上看劇/打遊戲/滑手機……，還有時間提出這種「全世界只有你自己可解的問題」的你，真的有那麼忙、那麼累嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。