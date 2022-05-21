udn閱讀網路徵文「碗美餐桌：節慶料理篇」金榜名單揭曉！

主辦單位／udn閱讀頻道、讀創故事

協辦單位／台灣碗盤博物館

評審／讀創故事

為了喚醒大家重視飲食，也為了讓更多人看見「碗盤」之於我們生活的重要性，本次徵文主題「碗美餐桌：節慶料理篇」由聯合新聞網閱讀頻道、讀創故事以及台灣碗盤博物館共同攜手舉辦，邀請大家暢聊美食，並分享屬於自己的「隱藏版菜單」及食譜。

看似簡單容易發揮的主題，其實相當不簡單。本次徵集收到如雪片般飛來的投稿創作，不乏總鋪師等級的料理好手，好似看著照片就能一口品嚐色香味俱全的好菜！有的人則是專注於自己做料理的成就感，或者為某人準備餐點的幸福感；有的人則是在特殊節日所留下的儀式感。還有，不少創作呼應現下時事，因受疫情之苦，所幸在家隆重的開啟另類的「廚藝課」，不只享受親子料理時光，也讓評審團隊格外印象深刻。另外，審稿期間也發現，入選不少創作與示範作作家醉意兒、金大佛、吳旻育、凌煙（依文章刊出時間序）的作品中，呈現溫暖、懷念等元素不謀而合。

「你的節慶體會，他的餐桌搭配，都將成為我們的餐桌滋味」

這是本次企劃最核心的概念。每個慶典、每道料理、每篇故事，背後都交織著濃郁情感與耐人尋味的感動，讓評審團隊一時間難以抉擇，最後本次佳作額外增列5名得獎人，希望這些豐富的食譜與餐桌故事，能陪伴大家一起度過疫情焦慮，找回用餐的美好滋味。

本次所有入選15篇入選作，將於5月21日起將陸續於聯合新聞網的閱讀頻道刊出，近期也會發送通知聯繫以下得獎人確認後續獲獎事宜，歷年徵文獲選作品均已同步其中，歡迎前往「讀創故事‧原創頻道」為努力創寫好故事的作家們加油打氣！

本次獲選作品：

優勝作：3名

【碗美餐桌】邵長明／「巷仔內」的頂級饗宴

【碗美餐桌】高琬婷／一朵最香最大的玫瑰花

【碗美餐桌】洪旭／花開富貴餃

●以上三名入優勝作每篇將獲得稿酬2,000元（含稅）、讀書吧帆布袋，以及台灣碗盤博物館贊助的「精美陶瓷紀念品」及「聯名套裝兌換券」各一份。（市價約3,868元，內含陶瓷紀念品乙份、門票乙張、宜蘭小碗乙個、茶或咖啡乙份）。

佳作：12名

【碗美餐桌】徐尹／專屬我倆的午餐─周末限定

【碗美餐桌】陳暐婷／外婆的飲膳花園

【碗美餐桌】邵若相／「愛」如山上雪

【碗美餐桌】劉懿慧／來自春天森林的滋味

【碗美餐桌】向日葵／有人做就不會斷

【碗美餐桌】芙蕾奧特／黑色情人節的獨處特餐

【碗美餐桌】咩子／餐桌上的陽光燦爛

【碗美餐桌】黃郁嵐／羅漢餐裡的醃菜

【碗美餐桌】王珠慧／盛宴後的喘息

【碗美餐桌】袁鈺喬／外婆和我，「粽」要的童年

【碗美餐桌】yun／佳節食分；甜蜜食刻

【碗美餐桌】染雲柳／炸芋棗與外婆的愛

●以上十二名入選佳作每篇將獲得稿酬1,000元（含稅）、讀書吧帆布袋，以及台灣碗盤博物館贊助的「精美陶瓷紀念品」及「聯名套裝兌換券」各一份。（市價約3,868元，內含陶瓷紀念品乙份、門票乙張、宜蘭小碗乙個、茶或咖啡乙份）。

本次協助單位：台灣碗盤博物館

台灣碗盤博物館是全球唯一以生活碗盤為主題的博物館，自2012年成立已近10年，圖為館內藏品蝦盤與花磚。（圖／台灣碗盤博物館 提供）

館方簡介

創辦人多年來收集台灣及世界各國碗盤、陶瓷器物等共計三萬件以上，台灣碗盤博物館以「獨樂樂，不如與眾樂樂」的心情成立，是全球唯一以生活碗盤為主題的博物館。我們每天都以「勁歡喜」的心情，開門分享每個都不一樣的手繪碗盤，將碗盤中生活藝術的文化底蘊與溫度傳遞給大家，歡迎各方好友前來聆聽碗盤的故事。

本次贈禮可兌換「平安順興」宜蘭碗的介紹

平安順興宜蘭碗是台灣碗盤博物館自行開發的文創商品，以二百年前宜蘭古城門上的「平安、順興」為主題，使用台灣傳統硘仔工法，委請老碗窯師父，以半手工方式，釉下青花燒製，並加入蘭陽溪的黑黏土象徵來自大地的恩惠。

台灣碗盤博物館以「平安順興」四字祝福語創作宜蘭碗。（圖／台灣碗盤博物館 提供）