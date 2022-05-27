【碗美餐桌‧徵文佳作】徐尹／專屬我倆的午餐──周末限定

文／徐尹

那是專屬於我倆的美好午餐時光。每周六。

我會為妳準備一道妳愛吃的（其實是自己愛吃）──勁辣九層塔雞肉炒飯。

事實上，妳幾乎喜歡我親手煮的每一道菜餚，除了味鮮而濃郁的羅宋湯以外。妳說蔬菜太多，紅通通滿鍋的番茄味使妳避之唯恐不及。

也僅是周六，我才能好整以暇地、從容地準備我們的午餐。其他日子，我要上班，妳要上學或補習。平日向晚返家的我們，就像各自征戰沙場、勞頓終日而拖著疲軟身軀返營的士兵，關於晚餐，經常是我順路外帶的自助餐，抑或妳因著我加班而隨意填腹的點心──不折不扣的外食族。正因如此，妳我總格外珍惜周六的午餐，因為那是我們共同的假日。我會進廚房洗手作羹湯，妳會揉著惺忪睡眼聞香湊近，然後好奇，這炒鍋內有啥好料。

雞胸肉可以被替換成其他蛋白質，豬牛羊或素食的板豆腐均可；蔬菜的替身則更豐。多樣性是這炒飯歷久不衰的原因。然什麼都可以被置換，唯獨大量的九層塔和辣椒不能，因他們乃靈魂之所在。記得第一次做這道菜時，妳豎起拇指盛讚其味，我才訝然妳遺傳了我的基因。嗜辣和鍾愛九層塔的基因。為著能隨意取用，我便在陽台栽種了數盆，妳施肥我澆水，作伙當快樂的小農夫。

妳偶而起得早，會幫忙我揀挑九層塔葉，並分享這禮拜學校發生的三兩事。值得慶祝或該被厲聲怒譙的。最後，不忘貼心地倒兩杯柳橙汁。

我會靜靜地聽。那並不礙事我做菜的悠哉和興致。

菜上桌。我們對坐享用眼前的午餐，和過甜的柳橙汁。在這靜好時光，妳知道我不會問責妳的在校成績，甚或是，種種大意粗心。吃飯皇帝大，我們有不成文的默契：別讓食慾不開心。反而我會請妳聊聊班上那位戴著助聽器、位最前排的她──有些事更勝成績。

妳若偶而話省，我會分享最近在網上尋得的好音樂，或正在閱讀的課外書，或妳我都愛的偶像團體最新八卦。

妳總是吃得興味，不放過每一顆油潤乾爽的飯粒──手裡的湯匙盡責地搜刮瓷盤上殘剩的美味。磨出微細的聲音丁，丁，丁……

丁，丁，丁

聲息起初含蓄隱約，卻隨著時間漸次變得實心，甚至加重音。我的意識不得不被牽曳著朝聲源步步接近。我在恍惚中緩緩睜開迷濛的雙眼。

只見她奮力揮動前足朝鐵碗攻擊，指甲和金屬發出細瑣的聲音。貓咪好運(孕？)每日窗透魚肚白時，總不負身兼鬧鐘的使命，極有效率地將我喚醒。

噯！原來是夢境才會發生的親子互動情景。想到此，不免有遺憾的情緒。專屬我同妳在周末的美好午餐，殷盼卻尚不可及。我只好小心翼翼將其珍藏在夢境，企盼某天妳能丁丁丁，躍進我的真實世界裡。