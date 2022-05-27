【碗美餐桌‧徵文佳作】徐尹／專屬我倆的午餐──周末限定
主題徵文「碗美餐桌：節慶料理篇」由聯合新聞網閱讀頻道、讀創故事以及台灣碗盤博物館共同攜手舉辦，邀請大家暢聊美食，並分享屬於自己的「隱藏版菜單」及食譜。得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於聯合新聞網的閱讀頻道。
文／徐尹
那是專屬於我倆的美好午餐時光。每周六。
我會為妳準備一道妳愛吃的（其實是自己愛吃）──勁辣九層塔雞肉炒飯。
事實上，妳幾乎喜歡我親手煮的每一道菜餚，除了味鮮而濃郁的羅宋湯以外。妳說蔬菜太多，紅通通滿鍋的番茄味使妳避之唯恐不及。
也僅是周六，我才能好整以暇地、從容地準備我們的午餐。其他日子，我要上班，妳要上學或補習。平日向晚返家的我們，就像各自征戰沙場、勞頓終日而拖著疲軟身軀返營的士兵，關於晚餐，經常是我順路外帶的自助餐，抑或妳因著我加班而隨意填腹的點心──不折不扣的外食族。正因如此，妳我總格外珍惜周六的午餐，因為那是我們共同的假日。我會進廚房洗手作羹湯，妳會揉著惺忪睡眼聞香湊近，然後好奇，這炒鍋內有啥好料。
雞胸肉可以被替換成其他蛋白質，豬牛羊或素食的板豆腐均可；蔬菜的替身則更豐。多樣性是這炒飯歷久不衰的原因。然什麼都可以被置換，唯獨大量的九層塔和辣椒不能，因他們乃靈魂之所在。記得第一次做這道菜時，妳豎起拇指盛讚其味，我才訝然妳遺傳了我的基因。嗜辣和鍾愛九層塔的基因。為著能隨意取用，我便在陽台栽種了數盆，妳施肥我澆水，作伙當快樂的小農夫。
妳偶而起得早，會幫忙我揀挑九層塔葉，並分享這禮拜學校發生的三兩事。值得慶祝或該被厲聲怒譙的。最後，不忘貼心地倒兩杯柳橙汁。
我會靜靜地聽。那並不礙事我做菜的悠哉和興致。
菜上桌。我們對坐享用眼前的午餐，和過甜的柳橙汁。在這靜好時光，妳知道我不會問責妳的在校成績，甚或是，種種大意粗心。吃飯皇帝大，我們有不成文的默契：別讓食慾不開心。反而我會請妳聊聊班上那位戴著助聽器、位最前排的她──有些事更勝成績。
妳若偶而話省，我會分享最近在網上尋得的好音樂，或正在閱讀的課外書，或妳我都愛的偶像團體最新八卦。
妳總是吃得興味，不放過每一顆油潤乾爽的飯粒──手裡的湯匙盡責地搜刮瓷盤上殘剩的美味。磨出微細的聲音丁，丁，丁……
丁，丁，丁
聲息起初含蓄隱約，卻隨著時間漸次變得實心，甚至加重音。我的意識不得不被牽曳著朝聲源步步接近。我在恍惚中緩緩睜開迷濛的雙眼。
只見她奮力揮動前足朝鐵碗攻擊，指甲和金屬發出細瑣的聲音。貓咪好運(孕？)每日窗透魚肚白時，總不負身兼鬧鐘的使命，極有效率地將我喚醒。
噯！原來是夢境才會發生的親子互動情景。想到此，不免有遺憾的情緒。專屬我同妳在周末的美好午餐，殷盼卻尚不可及。我只好小心翼翼將其珍藏在夢境，企盼某天妳能丁丁丁，躍進我的真實世界裡。
徐尹的私房菜單：勁辣九層塔雞肉炒飯
【食材】
雞胸肉一片（兩至三人份）
白米兩人份
花椰菜六朵
九層塔80克（僅利用葉部分）
洋蔥一顆
蒜四瓣
蔥花少許
朝天椒四條
雞蛋兩顆
檸檬一顆
魚露、醬油、蠔油 適量
【需要器具】
炒鍋/帶高斜邊的平底鍋，鍋鏟，電鍋，菜刀。
【作法】
1. 備料：雞肉切一口吃大小，以白胡椒和兩小匙魚露醃泡；洋蔥切片；蒜頭辣椒切末；花椰菜自梗處斜切一分為二。
2. 起熱油，中小火煎荷包蛋，少許鹽調味，至蛋白邊緣呈些許焦褐，盛起備用。
3. 大火煎雞肉，少許鹽調味，俟表面呈淡焦，盛起備用。陸續放入洋蔥、蒜、辣椒、花椰菜，已熟白飯。醬油1大匙、蠔油1大匙、魚露2小匙、半顆檸檬汁。不斷翻炒，使其均勻受熱，轉小火。
4. 將雞肉拌入炒飯，關火。最後加入九層塔，以餘熱翻拌。
5. 半顆檸檬切小塊，視個人喜好斟酌添加。
【擺盤】
1. 準備圓盤和圓碗，先以飯扎實填塞入碗，再以碗反扣於盤中心。圓碗離盤時即可呈現半球體的炒飯。
2. 擺切片的檸檬；撒少許青蔥。裝飾。
3. 最後輕放半熟荷包蛋於飯側。
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