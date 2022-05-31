【碗美餐桌‧徵文佳作】咩子／餐桌上的陽光燦爛

文／咩子

孩子還小時，我曾抽空上過好幾次一位自己相當心儀的親子作家開的廚藝課，她雖以一系列親子教養書籍所聞名，料理功力卻也相當精湛出色，彼時她的廚藝課就開在三峽私宅的工作室裡，吸引一票如我輩熱血媽媽讀友們，課程一開放往往隨即額滿，顯然大家都期盼透過食物，營造一個理想的家的溫度。

記得某堂課中，說話向來輕聲細語、被我們暱稱為是「仙女」的她，忽然半開玩笑半認真的說道：「煮飯，就是要拿出氣勢來！」煮飯的氣勢是什麼呢？非得要宴客大菜才能夠驚人懾眾嗎？未必如此。其實她當天示範的是幾款涼拌前菜，其中一道她把小黃瓜橫放削長條薄片，上下緣側則等分斜切數刀做成雕花，然後將薄片捲起，直立在白淨瓷盤上，清爽些便淋上當季的百香果、欲奢華則佐以油醋醬明蝦或鮭魚子，豐儉由人，準備起來也不費事，卻是一道一上桌絕對引來一陣驚呼的「有氣勢」的菜。

這個道理我從此牢牢記住了，其實除了食材本身，加上一點點巧思與擺盤，也能讓餐桌上的風景瞬間改觀。

去年三級警戒的期間，孩子們在家悶得發慌，被迫宅居的日子像沒有終點的隧道，幽暗而看不到光。好不容易，撐到半封城的尾聲、孩子們將開學復課的前幾天了，我盤點家中食材庫存，剛好有鳳梨、有玉米、還有半鍋昨晚剩下的隔夜飯！靈光一閃，我順手炒了最家常的玉米炒飯，用碗公盛好倒扣在素雅的瓷盤上，外圍一圈鑲上鳳梨切片的金黃冠冕，當然還要撒上黑芝麻粒更求逼真，最後鋪上鄉間田野般的綠色餐墊……voilà，梵谷的向日葵在我家窗邊小桌上溫暖綻放，剛好，也是給即將重返校園的孩子們最燦爛的祝福。

孩子們果然驚呼連連，小小臉龐上藏不住雀躍驚喜的光芒，雖然是最最尋常的食材，然而因為有愛，誰說這道菜不是氣勢萬鈞、心意滿滿呢？

雖然，當時的我們大概很難猜到，隔了將近一年，我們依舊面臨疫情延燒的威脅；然而，願我們都能像那天的太陽花炒飯，永遠抱持希望、永遠記得陰暗的日子裡，總會找到燦爛，終會有光。