【碗美餐桌‧徵文優勝作】洪旭／花開富貴餃
主題徵文「碗美餐桌：節慶料理篇」由聯合新聞網閱讀頻道、讀創故事以及台灣碗盤博物館共同攜手舉辦，邀請大家暢聊美食，並分享屬於自己的「隱藏版菜單」及食譜。得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於聯合新聞網的閱讀頻道。
文／洪旭
「舒服不如躺著，好吃不如餃子」
每到農曆新年，我最期待的不是佛跳牆、紅蟳米糕、五更腸旺那些山珍海味，而是母親包的手工餃。依傳統習俗，餃子要在年三十晚上以前包好，並且在半夜的子時吃，除了有「更歲交子」除舊佈新的意涵，也能讓新的一年財源滾滾、荷包滿袋。那時候年紀小，哪管的了這麼多習俗，只記得一年就這麼一天可以正大光明的吃宵夜，小巧而飽滿的金元寶，一口咬下湯汁在嘴裡一瀉而出，再搭配蒜末、白醋、香油調和而成的醬油，Q彈有勁的外皮，在口腔裡恰到好處地與內餡融合，絕對是守歲時的最佳良伴。
母親說外公當年隨著國民政府渡海來台，落腳在高雄鳳山地區，那時物資缺乏、窮苦潦倒，靠著賣包子、饅頭與餃子等北方麵食，勉強撐起一個家。天還沒亮就要開始桿麵糰，接著到市場採購豬肉、高麗菜、青蔥等材料，用沾滿麵粉的雙手，捏出一顆顆美味的包子與餃子，而母親的童年印象，就是在蒸氣瀰霧中出門上學，三餐以包子餃子輪流果腹，寒暑假還得踩在小木椅上幫忙招呼收錢。隨著外公的背脊越來越駝，母親也越發成熟懂事，正要向外公承襲這項絕活時，外公就這麼病倒了。
後來，母親都是憑著舌尖的記憶，在年節時包餃子給我們吃。
如今我也成家立業，不再是年節吵著要吃餃子當宵夜的野孩子了，突發奇想地決定今年過年也來包個餃子給母親嚐嚐，參考了網友分享的花開富貴餃，捲起衣袖就與內人玩了起來，作法還真是簡單又吸睛，起鍋後旁邊再擺盆花，簡直是國宴了呀，母親說：外公如有在天之靈，肯定備感安慰！
現代人工作繁忙「壓力山大」，「餐餐老外」已屬正常，輕鬆用手指點一點，就能搭著「吳柏毅」及「空腹熊貓」的便車吃遍八方，願意挽起袖子下廚的人可真是稀有了，更別提要自己動手做餡包餃子呢！好在內人與我都很享受一起下廚的時光，即便是簡簡單單的餃子，只要多用點心思，也能搖身一變，成為一道國宴佳餚。
洪旭的私房菜：花開富貴餃食譜
【食材】
水餃皮 18片
醬油 3大匙
豬絞肉 150克
蒜頭 2顆
薑 3片
蔥 少許
高麗菜 1/3顆
鹽 2茶匙
白胡椒 2茶匙
香油 1茶匙
【作法】
1. 將高麗菜切碎並撒上鹽巴，等待約15分鐘後擠乾水份。
2. 蒜頭切末、薑磨泥，將碎高麗菜、絞肉加入醬油、鹽、白胡椒、香油攪拌均勻至黏稠狀。
3. 舖三片水餃皮，兩兩重疊約0.5公分，重疊處沾水固定。
4. 將餡料鋪平於中央橫線，上下保留一點空間，沾水對摺捏起來。
5. 把對折的水餃皮從右側捲至左側，並沾水黏好，完成一朵花開富貴餃。
6. 熱鍋下油，放入玫瑰餃煎至底部金黃，再將水倒入鍋內1/4左右高度。
7. 中小火並改上鍋蓋，將水煮滾煮乾，灑上蔥花。
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